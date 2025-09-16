Десантники 46-й ОАеМБр спасали гражданских на Донетчине под ударами FPV-дронов. ВИДЕО
Военнослужащие 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады обнародовали кадры спасения гражданских жителей из поселка Алексеевка в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, события происходили еще в мае - об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале бригады. По словам военных, операция проходила в чрезвычайно сложных условиях: российские войска активно применяли FPV-дроны, пытаясь поразить транспорт.
На обнародованных кадрах видно, как один из автомобилей попал под удар, другие двигались под постоянной угрозой повторных атак. Несмотря на опасность, десантники выполнили задание и вывезли гражданских в безопасное место.
В 46-й ОАэМБр отметили, что гражданскому населению, которое находится в прифронтовых регионах, следует не медлить с выездом в случае официальных призывов об эвакуации и выполнять указания органов местной власти, ГСЧС и Национальной полиции Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль