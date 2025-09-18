Друга річниця звільнення Кліщіївки на Донеччині: опубліковано унікальні кадри фінального штурму. ВIДЕО

До другої річниці звільнення Кліщіївки, що поблизу окупованого Бахмута, бійці штурмового полку "Цунамі" оприлюднили унікальні кадри фінального штурму, під час якого, попри шалений опір ворога, було знищено окупантів та вибито їх з укріплених позицій.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що противник до останнього чинив опір, розуміючи стратегічне значення населеного пункту, адже за ним відкривався шлях на Бахмут.

"Для наших воїнів це стало справжнім бойовим хрещенням. Вони проявили героїзм і відвагу, знищили ворога та вибили його з укріплених позицій", - наголошують у дописі.

"Ми пам’ятаємо кожного, хто віддав життя за звільнення Кліщіївки… Для нас це вже історія — історія про те, як над визволеним селом замайорів український прапор", - зауважили у бригаді.

Дивіться також: Знищення ворожої штурмової групи із шести окупантів у Часовому Ярі. ВIДЕО 18+