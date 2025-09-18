Вторая годовщина освобождения Клещеевки на Донетчине: опубликованы уникальные кадры финального штурма. ВИДЕО

Ко второй годовщине освобождения Клищеевки, что вблизи оккупированного Бахмута, бойцы штурмового полка "Цунами" обнародовали уникальные кадры финального штурма, во время которого, несмотря на яростное сопротивление врага, были уничтожены оккупанты и выбиты с укрепленных позиций.

Об этом говорится в сообщении на странице Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что противник до последнего сопротивлялся, понимая стратегическое значение населенного пункта, ведь за ним открывался путь на Бахмут.

"Для наших воинов это стало настоящим боевым крещением. Они проявили героизм и отвагу, уничтожили врага и выбили его с укрепленных позиций", - отмечается в заметке.

"Мы помним каждого, кто отдал жизнь за освобождение Клещеевки... Для нас это уже история - история о том, как над освобожденным селом взвился украинский флаг", - отметили в бригаде.

Смотрите также: Уничтожение вражеской штурмовой группы из шести оккупантов в Часовом Яре. ВИДЕО 18+