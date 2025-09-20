УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8467 відвідувачів онлайн
Новини Відео Врегулювання війни в Україні
1 442 51

Ющенко: Світ не буде у безпеці, доки існує московський путінський режим. ВIДЕО

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що загроза для всього світу зберігається, доки існує путінський режим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв’ю телеканалу Апостроф він висловив думку, що повернення до кордонів 1991 року - це не повна формула перемоги. "Хтось каже: давайте до хутора Михайлівського. А я кажу - і все? І ви рахуєте, якщо виходити на кордон 91 року, ви чесно даєте відповідь на формулу перемоги? Ви лукавите,"- наголосив Ющенко.

Він підкреслив, що загроза стосується не лише України. "Ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може жити спокійно у сенсі своєї безпеки, доки існує московський путінський режим," - заявив Ющенко.

Також дивіться: Зруйнований окупантами український Вовчанськ. ВIДЕО безпілотника

війна (1483) перемога (493) путін володимир (24825) Ющенко Віктор (3949)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
20.09.2025 14:48 Відповісти
+7
показати весь коментар
20.09.2025 14:44 Відповісти
+7
саме тому усіх своїх діток наші "иліти", і Ющенко не виключення, повивозили за кордон, а звідси бабло доять
показати весь коментар
20.09.2025 14:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарно балакаєш.
Та президентом був неяким.
показати весь коментар
20.09.2025 14:41 Відповісти
Чому ж "ніяким" - дуже поганим він був президентом
показати весь коментар
20.09.2025 14:44 Відповісти
Ну, тут є поле для дискусії.
Тому написав як написано.
показати весь коментар
20.09.2025 14:46 Відповісти
Цікаво, а після отруєння діоксином і десятків операцій, хто буде не "неяким"?
показати весь коментар
20.09.2025 14:46 Відповісти
Багато хто. Але не пасічник.
показати весь коментар
20.09.2025 14:47 Відповісти
Багато, хто, це мабуть якийсь пес Дюк, який каже, що багато хто?))
показати весь коментар
20.09.2025 14:53 Відповісти
1- той , хто віддасть під суд Яника і його шоблу ! "Бандитам - тюрми ! (с)
2 - той , хто не буде плазувати перед ****** і крутити , з ним , мутні нафтогазові схеми
3 - той , хто не буде загравати з "оппою" і той , хто ніколи б не призначив Овоча прим'єром ...
Продовжити ?
показати весь коментар
20.09.2025 14:50 Відповісти
Взагалі то він і до президентства був неяким. Не дуже вдалий вибір тодішньої опозиції на друге коло виборів. Хоча я розумію баланс у країні того часу. В цілому і конкретно дніпровський/донецький клани. Свою кандидатуру не озвучу. Бо сенсу немає, 20 років взад не повернеш.
показати весь коментар
20.09.2025 14:53 Відповісти
Все же интересно,какую кандидатуру вы имеете ввиду?Я лично считаю,что после смерти Вячеслава Черновола выбирать было не из кого.
показати весь коментар
20.09.2025 15:09 Відповісти
Яким діоксином,які операції? - звичайний сифіліс!!!
Інакше чому відмовився від здачі аналізів в ГПУ?
показати весь коментар
20.09.2025 15:43 Відповісти
..який народ... такі і президенти!!!
показати весь коментар
20.09.2025 14:58 Відповісти
А хто був кращим Президентом - Ющенко, чи Янукович?
показати весь коментар
20.09.2025 15:10 Відповісти
Хто був кращій, Іуда(ющ), чи першосвященник Каїфа(янек)?
показати весь коментар
20.09.2025 15:35 Відповісти
нагадай куди ти полетів після інавгурації ? не забув як сміявся коли різав останні бомбардувальники ? як віддав кацапам ракети ?
показати весь коментар
20.09.2025 14:42 Відповісти
Про Кучма не хочете сказати? При Ющенку там майже нічого й не зосталося, я пам'ятаю як всередині 90х часто був гучний гул над містами, то тоді перебазувалися стратегічні бомбардувальники з України.
показати весь коментар
20.09.2025 14:58 Відповісти
..а Ви не задали собі питання!? А чого нема стратегічних бомбардувальників у Німеччині...Франції...Британії? Чому вони є тільки у кацапів і у США? І подумайте...а чого кацапи ховають свої Ту-95МС на півночі....а після Паутини..аж на Дальноьому Сході ..?! Намагайтеся не жаліти про те..що нічим би ЗСУ не допомогло. А от ядерна шахтна зброя... це реальний програш ... Але залишити і її тоді Україні банально б не дали... Був би варіант Північної Кореї...
показати весь коментар
20.09.2025 15:05 Відповісти
Ющенко гідно продовжив справу Кучми по знищенню армії . про майже нічого не лишилось брехня бо саме при Ющенку Україна позбулась найбільшої кількості танків , бронемашин , гвинтокрилів , літаків , комплекс Ельбрус .
показати весь коментар
20.09.2025 15:27 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2025 14:44 Відповісти
Стадии развития ***** после вылупления с личинки из гавна
показати весь коментар
20.09.2025 14:47 Відповісти
А китай не дасть розвалити їх режим. Хіба якщо китай отримає над ним повний контроль, а це ще гірше, бо китайці взагалі хочуть, в ідеалі, зробити весь світ своїми рабами. Хотіти і могти - це різні речі, але вони дуже небезпечні. Ми можемо мріяти, що путін помре, росія розвалиться, а китай вдавиться, але це дуже тривалі процеси, якщо НАТО буде над цим дуже ретельно працювати. Якщо не буде, то вісь зла переможе.
показати весь коментар
20.09.2025 14:44 Відповісти
Вилізло чмо на люди...
показати весь коментар
20.09.2025 14:45 Відповісти
Які свіжі та оригінальні думки... А **** ти тоді, коли президентом був, кремлівську шавку Януковича прем'єром робив?
показати весь коментар
20.09.2025 14:46 Відповісти
А чия шавка смарагдовий? Його вже прямо називають російська онучка.
показати весь коментар
20.09.2025 14:54 Відповісти
Пане Президенте Вікторе Ющенку, Трамб усе розрулить, не переживайте
показати весь коментар
20.09.2025 14:47 Відповісти
А зараз, любі друзі, Віктор Андрійович Ющенко розповість нам про бджіл і бджільництво в українському селі.

Живеш за державний рахунок, то сиди і не відсвічуй!
Пасічник 🤬
показати весь коментар
20.09.2025 14:48 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2025 14:48 Відповісти
а тепер розріжне фото по вертикалі і ліву половинку викиньте в смітник, бо

ющ - це просрані довіра та шанс України стати Державою !

.
показати весь коментар
20.09.2025 15:35 Відповісти
це ваша особиста думка. в мене інша.
показати весь коментар
20.09.2025 15:37 Відповісти
Так, він був дуже поганим президентом, долар був по п'ять гривень, Крим, Донбас були українські...Не те що найпотужніший, найвеличніший зараз, втрачено назавжди 20 відсотків територій, долар вже 40+ гривень, молодь вся виїжджає, корупція така що Януковичі відпочивали, самий гарний президент Всесвіту!
показати весь коментар
20.09.2025 14:53 Відповісти
це були не заслуги юща, а недопрацювання буйла.

скоро все змінилось - ющ просрав Україну прокацапському зраднику Януковичу.

.
показати весь коментар
20.09.2025 15:37 Відповісти
Так, він був дуже поганим президентом, долар був по п'ять гривень, Крим, Донбас були українські..
-----------

За яниковича Крим і Донбас теж були українськими, логічний ви наш
показати весь коментар
20.09.2025 15:40 Відповісти
саме тому усіх своїх діток наші "иліти", і Ющенко не виключення, повивозили за кордон, а звідси бабло доять
показати весь коментар
20.09.2025 14:56 Відповісти
А хто більше вкрав - Ющенко, чи Зеленський?
показати весь коментар
20.09.2025 15:11 Відповісти
Не для того мама таку квіточку ростила, щоб тут в Україні вона була. Але я даю гарантію, що вони щирі патріоти і регулярно, пару разів на рік, фотографуються у вишиванках у Швейцарії та Каліфорнії.
показати весь коментар
20.09.2025 15:42 Відповісти
Агов,Вітя,як там Катька поживає?Все ще збирає кошти на "Лікарню майбутнього"?
показати весь коментар
20.09.2025 14:56 Відповісти
Саме Ющенко не додавив агентуру Кремля в особі старого стукачка КДБ Януковича. Після Помаранчової вся рінатівська братва сиділа тише види, нижче трави. (У Ріната Шпілевого вся охорона була з того же КДБ). Чмоня Ющенко привів до влади Януковича вдруге, саме Ющ причина подій 2013-2014.
П.С. 28.02.2008 Президент Ющенка нагадав про 1,7 млрд. тонн ***********, які потрібно утилізувати. «Вони чинять велику проблему і для екології, і для безпеки нашої землі» Балога з Ющенком у 2007 році продали в Росію останні 100 ракет Х-59, якими зараз ******** Україну ...
показати весь коментар
20.09.2025 15:00 Відповісти
Фельдмаршал Очевидність теж вирішив видати базу. А я думав що він здох давно.
показати весь коментар
20.09.2025 15:02 Відповісти
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZUlSGXM-Vmx7vxbVx2Su4FMcERw_hvT5T5N3xTzgUBNtmdxVW4o7zASaf_IdWzJlNtiaKSiyOShkzqF21KfDRveJk2CN_YhKV0KhZkE_FVkYQ5_hTyIV1_oMI5U2_nuIupKl2BwHn95_8Xaf5YemRW4VkLoEQgopqzRnJlgs09686j6BBuo8aUPRROkNdDkLm4&__tn__=*NK-R #неначасі всі вже забули. 2008. Бухарест. Саміт НАТО.

Ющенко і Яценюк подають заявку на ПДЧ, підписують.

Крихта надії жевріє - раптом проскочимо, маткабоска поможи.

В залі ВР - раша-риги, комі, соці, литвиновці... біснуються, вимагають відкликати підписи. Домоглися ж

Але Ющенко і Яценюк - намагалися. робили все можливе.

Економіка стрімко набирає обороти, для бізнесу то були реально жирні часи.

Далі - раша нам ембарго одне за іншим, показове закручування газових вентелів, Алчевськ замерзає, вперше реверс, газові війни на роки.

2008 - росія нападає на Грузію, яка посміла активно відокремлюватися від "старшого брата". Із нашого Криму чф рф - іде і розстрлює грузинські порти. Ющенко - в Тбілісі, риго-рада - мовчить... Ющенко намагається розірвати угоду по чф рф, більше не продовжувати її, газ - по ринковим цінам, "по 500, так по 500" (с).

2009. Потім простій нарід тм - обирає русскомирцев мыжебратьев Януковича-Азарова-Портнова-Табачника-Саламатина-Кузьмука-Медведчука... - так бажає їх, що аж пищить.

2010. Харківські угоди. Військовий ЧФ раші в українському Кримі до 2047 року.

Армії фактично немає, весь наш оборонпром і спецекспорт під росіянами, всі стратегічні галузі...

-2013. Економіка летить "стремительным домкратом". Лісом іде асоціація з ЄС...

2014. Далі - збройний напад росії, захоплення Криму силами того самого чф рф, Донбасу, Луганщини... Мариуполь копає окопи на підступх до міста...

Сотні тисяч біженців... біль, жах... весна-літо 2014, кожен літак над головою і думка "це вже? бомби?" Ми дуже багато чого тоді не уявляли. Рашисти збивають у нашому небі, у міжнародному коридорі малазійський Боінг...

Порошенко - просуває співпрацю з НАТО усіма можливими засобами, відновлює армію, ППО, виробництво зброї, ракетні програми, проактивна дипломатія, Україна стає суб'єктом, ****, МВФ, спільні програми. навчання з НАТО, стратегічні держпідприємства о! диво, а так можна було? - стають прибутковими, економіка стабілізується, провідні західні компанії заходять в Україну, профіцитний бюджет, надлишок електрики, експорт... Мовний Закон - освіта, видавництво, медіа - українська, ми виходимо з раша-інфопростору...

2019. Простий нарід тм - забажав "мира в глазах и шашлыков, абинебариги", "какая разница как называется улица, если она заасфальтирована"... Шария, Пальчевского... і Зеленського с узеленскими, який у 2019 на саміт НАТО просто тупо не їде. В Україну повертаються одіозні регіонали та олігархи... МВФ посилає узеленських кудиподалі...

Війна триває. Але йде постійне скорочення, армії, відведення українського війська, "опусти оружие... я не лох" (с), Бойові генерали під слідством, притомні - всім миром збирають гроші на заставу, фактично викупають їх у влади, Ріфф...

Критичне недофінансування військового бюджету...

Влітку 2021 Залужний прокоментував цей бюджет так: "Це ні про що" (с)

осінь 2021 - Захід вже через медіа волає - готуйтеся, іде велика війна, директор ЦРУ особисто їде до Зе.

Узеленські - "не нагнітайте, це нам по ринках дорого коштує".

Притомні - розуміють, ніхто крім нас, і готуються, хто як може, і йде у бій.

2022. І ті самі виборці вже у лютому 2022 вимагають від країн НАТО - "закрийте небо", "дайте зброю", і звертаючись до Заходу кричать "це ви винні у тому, що нас вбивають".

квітень 2023. другий рік повномасштабного вторгнення рф, сотні ракетних обстрілів всієї країни...

Відео арестовичів і Ко набирає 100 000 переглядів за пару годин...

Як оце все відбувається в одних і тих саміх головах?

???
показати весь коментар
20.09.2025 15:11 Відповісти
В той час ті ж самі 73% охлосу були проти НАТО і проти ЄС. Вони не тільки не забули, вони й не змінились. І не зміняться.
Власне тому я сїбався з цієї країни
показати весь коментар
20.09.2025 15:32 Відповісти
ви може і виїхали,але продовжуєте повчати 73% зедаунів.
показати весь коментар
20.09.2025 15:34 Відповісти
За що платять, те і роблять. Але все одно рейтинги не ростуть
показати весь коментар
20.09.2025 15:43 Відповісти
Рішення про вступ України до НАТО має ухвалюватися на всенародному референдумі, вважає Юлія Тимошенко

19 січня 2008,
За повідомленням уряду, саме таку суттєву поправку було внесено Тимошенко до листа на адресу Генерального секретаря НАТО.
показати весь коментар
20.09.2025 15:45 Відповісти
Перед тим як обвалив гривню в 1998 році, з пліво Мельниченка: "Леонід Данилович я ваш.."
показати весь коментар
20.09.2025 15:11 Відповісти
Ця істота зрадила Україну, передала владу Янику
показати весь коментар
20.09.2025 15:12 Відповісти
А хто передав владу Зелі?)
показати весь коментар
20.09.2025 15:16 Відповісти
розкажи як ти, узнавши свій рейтиг 3%; в 2010 році =переписав країну на скота зека =противсіха ти пдр
показати весь коментар
20.09.2025 15:23 Відповісти
розкажи як від зека отримав 1 млрд доларів за зраду
показати весь коментар
20.09.2025 15:25 Відповісти
Розказуй, мені цікаво. Бо chatgpt нічого про це не знає
показати весь коментар
20.09.2025 15:29 Відповісти
ти в такому віці , що навіть не знаєш що напівзруйнованому Хутор Михайлівську кацапів не було і немає ! мені соромно за тебе земляк !
показати весь коментар
20.09.2025 15:34 Відповісти
Опять дирижирует конечностями - знакомо, как и загибание пальцев. При таких пламенных принципах , что похвально , мог бы и ответить и на вопросы: а именно - почему не на фронте(сейчас разрешено добровольцем 60+)? Как сыновьям воюется в Америке?, как больница будущего превратилась в больницу прошлого,- короче - где бабло?
показати весь коментар
20.09.2025 15:40 Відповісти
 
 