Ющенко: Світ не буде у безпеці, доки існує московський путінський режим. ВIДЕО

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що загроза для всього світу зберігається, доки існує путінський режим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв’ю телеканалу Апостроф він висловив думку, що повернення до кордонів 1991 року - це не повна формула перемоги. "Хтось каже: давайте до хутора Михайлівського. А я кажу - і все? І ви рахуєте, якщо виходити на кордон 91 року, ви чесно даєте відповідь на формулу перемоги? Ви лукавите,"- наголосив Ющенко.

Він підкреслив, що загроза стосується не лише України. "Ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може жити спокійно у сенсі своєї безпеки, доки існує московський путінський режим," - заявив Ющенко.

