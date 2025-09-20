Ющенко: Мир не будет в безопасности, пока существует московский путинский режим. ВИДЕО

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что угроза для всего мира сохраняется, пока существует путинский режим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью телеканалу Апостроф он высказал мнение, что возвращение к границам 1991 года - это не полная формула победы. "Кто-то говорит: давайте до хутора Михайловского. А я говорю - и все? И вы считаете, если выходить на границу 91-го года, вы честно даете ответ на формулу победы? Вы лукавите", - подчеркнул Ющенко.

Он подчеркнул, что угроза касается не только Украины. "Ни один человек мира, ни одна национальность, ни одно государство не может жить спокойно в смысле своей безопасности, пока существует московский путинский режим," - заявил Ющенко.

