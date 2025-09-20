Ющенко: Мир не будет в безопасности, пока существует московский путинский режим. ВИДЕО
Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что угроза для всего мира сохраняется, пока существует путинский режим.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью телеканалу Апостроф он высказал мнение, что возвращение к границам 1991 года - это не полная формула победы. "Кто-то говорит: давайте до хутора Михайловского. А я говорю - и все? И вы считаете, если выходить на границу 91-го года, вы честно даете ответ на формулу победы? Вы лукавите", - подчеркнул Ющенко.
Он подчеркнул, что угроза касается не только Украины. "Ни один человек мира, ни одна национальность, ни одно государство не может жить спокойно в смысле своей безопасности, пока существует московский путинский режим," - заявил Ющенко.
Та президентом був неяким.
Тому написав як написано.
2 - той , хто не буде плазувати перед ****** і крутити , з ним , мутні нафтогазові схеми
3 - той , хто не буде загравати з "оппою" і той , хто ніколи б не призначив Овоча прим'єром ...
Продовжити ?
Живеш за державний рахунок, то сиди і не відсвічуй!
Пасічник 🤬
П.С. 28.02.2008 Президент Ющенка нагадав про 1,7 млрд. тонн ***********, які потрібно утилізувати. «Вони чинять велику проблему і для екології, і для безпеки нашої землі» Балога з Ющенком у 2007 році продали в Росію останні 100 ракет Х-59, якими зараз ******** Україну ...
Ющенко і Яценюк подають заявку на ПДЧ, підписують.
Крихта надії жевріє - раптом проскочимо, маткабоска поможи.
В залі ВР - раша-риги, комі, соці, литвиновці... біснуються, вимагають відкликати підписи. Домоглися ж
Але Ющенко і Яценюк - намагалися. робили все можливе.
Економіка стрімко набирає обороти, для бізнесу то були реально жирні часи.
Далі - раша нам ембарго одне за іншим, показове закручування газових вентелів, Алчевськ замерзає, вперше реверс, газові війни на роки.
2008 - росія нападає на Грузію, яка посміла активно відокремлюватися від "старшого брата". Із нашого Криму чф рф - іде і розстрлює грузинські порти. Ющенко - в Тбілісі, риго-рада - мовчить... Ющенко намагається розірвати угоду по чф рф, більше не продовжувати її, газ - по ринковим цінам, "по 500, так по 500" (с).
2009. Потім простій нарід тм - обирає русскомирцев мыжебратьев Януковича-Азарова-Портнова-Табачника-Саламатина-Кузьмука-Медведчука... - так бажає їх, що аж пищить.
2010. Харківські угоди. Військовий ЧФ раші в українському Кримі до 2047 року.
Армії фактично немає, весь наш оборонпром і спецекспорт під росіянами, всі стратегічні галузі...
-2013. Економіка летить "стремительным домкратом". Лісом іде асоціація з ЄС...
2014. Далі - збройний напад росії, захоплення Криму силами того самого чф рф, Донбасу, Луганщини... Мариуполь копає окопи на підступх до міста...
Сотні тисяч біженців... біль, жах... весна-літо 2014, кожен літак над головою і думка "це вже? бомби?" Ми дуже багато чого тоді не уявляли. Рашисти збивають у нашому небі, у міжнародному коридорі малазійський Боінг...
Порошенко - просуває співпрацю з НАТО усіма можливими засобами, відновлює армію, ППО, виробництво зброї, ракетні програми, проактивна дипломатія, Україна стає суб'єктом, ****, МВФ, спільні програми. навчання з НАТО, стратегічні держпідприємства о! диво, а так можна було? - стають прибутковими, економіка стабілізується, провідні західні компанії заходять в Україну, профіцитний бюджет, надлишок електрики, експорт... Мовний Закон - освіта, видавництво, медіа - українська, ми виходимо з раша-інфопростору...
2019. Простий нарід тм - забажав "мира в глазах и шашлыков, абинебариги", "какая разница как называется улица, если она заасфальтирована"... Шария, Пальчевского... і Зеленського с узеленскими, який у 2019 на саміт НАТО просто тупо не їде. В Україну повертаються одіозні регіонали та олігархи... МВФ посилає узеленських кудиподалі...
Війна триває. Але йде постійне скорочення, армії, відведення українського війська, "опусти оружие... я не лох" (с), Бойові генерали під слідством, притомні - всім миром збирають гроші на заставу, фактично викупають їх у влади, Ріфф...
Критичне недофінансування військового бюджету...
Влітку 2021 Залужний прокоментував цей бюджет так: "Це ні про що" (с)
осінь 2021 - Захід вже через медіа волає - готуйтеся, іде велика війна, директор ЦРУ особисто їде до Зе.
Узеленські - "не нагнітайте, це нам по ринках дорого коштує".
Притомні - розуміють, ніхто крім нас, і готуються, хто як може, і йде у бій.
2022. І ті самі виборці вже у лютому 2022 вимагають від країн НАТО - "закрийте небо", "дайте зброю", і звертаючись до Заходу кричать "це ви винні у тому, що нас вбивають".
квітень 2023. другий рік повномасштабного вторгнення рф, сотні ракетних обстрілів всієї країни...
Відео арестовичів і Ко набирає 100 000 переглядів за пару годин...
Як оце все відбувається в одних і тих саміх головах?
???
Власне тому я сїбався з цієї країни