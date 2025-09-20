РУС
Ющенко: Мир не будет в безопасности, пока существует московский путинский режим. ВИДЕО

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что угроза для всего мира сохраняется, пока существует путинский режим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью телеканалу Апостроф он высказал мнение, что возвращение к границам 1991 года - это не полная формула победы. "Кто-то говорит: давайте до хутора Михайловского. А я говорю - и все? И вы считаете, если выходить на границу 91-го года, вы честно даете ответ на формулу победы? Вы лукавите", - подчеркнул Ющенко.

Он подчеркнул, что угроза касается не только Украины. "Ни один человек мира, ни одна национальность, ни одно государство не может жить спокойно в смысле своей безопасности, пока существует московский путинский режим," - заявил Ющенко.

Также читайте: Кравчук, Кучма и Ющенко просят подписантов Будапештского меморандума доказать, что он "не был простым обманом": Украина может вспоминать торжественные обещания как издевательство

война (1449) победа (595) путин владимир (32209) Ющенко Виктор (11774)
+11
20.09.2025 14:48 Ответить
+7
20.09.2025 14:44 Ответить
+7
саме тому усіх своїх діток наші "иліти", і Ющенко не виключення, повивозили за кордон, а звідси бабло доять
20.09.2025 14:56 Ответить
Гарно балакаєш.
Та президентом був неяким.
20.09.2025 14:41 Ответить
Чому ж "ніяким" - дуже поганим він був президентом
20.09.2025 14:44 Ответить
Ну, тут є поле для дискусії.
Тому написав як написано.
20.09.2025 14:46 Ответить
Цікаво, а після отруєння діоксином і десятків операцій, хто буде не "неяким"?
20.09.2025 14:46 Ответить
Багато хто. Але не пасічник.
20.09.2025 14:47 Ответить
Багато, хто, це мабуть якийсь пес Дюк, який каже, що багато хто?))
20.09.2025 14:53 Ответить
1- той , хто віддасть під суд Яника і його шоблу ! "Бандитам - тюрми ! (с)
2 - той , хто не буде плазувати перед ****** і крутити , з ним , мутні нафтогазові схеми
3 - той , хто не буде загравати з "оппою" і той , хто ніколи б не призначив Овоча прим'єром ...
Продовжити ?
20.09.2025 14:50 Ответить
Взагалі то він і до президентства був неяким. Не дуже вдалий вибір тодішньої опозиції на друге коло виборів. Хоча я розумію баланс у країні того часу. В цілому і конкретно дніпровський/донецький клани. Свою кандидатуру не озвучу. Бо сенсу немає, 20 років взад не повернеш.
20.09.2025 14:53 Ответить
Все же интересно,какую кандидатуру вы имеете ввиду?Я лично считаю,что после смерти Вячеслава Черновола выбирать было не из кого.
20.09.2025 15:09 Ответить
..який народ... такі і президенти!!!
20.09.2025 14:58 Ответить
А хто був кращим Президентом - Ющенко, чи Янукович?
20.09.2025 15:10 Ответить
нагадай куди ти полетів після інавгурації ? не забув як сміявся коли різав останні бомбардувальники ? як віддав кацапам ракети ?
20.09.2025 14:42 Ответить
Про Кучма не хочете сказати? При Ющенку там майже нічого й не зосталося, я пам'ятаю як всередині 90х часто був гучний гул над містами, то тоді перебазувалися стратегічні бомбардувальники з України.
20.09.2025 14:58 Ответить
..а Ви не задали собі питання!? А чого нема стратегічних бомбардувальників у Німеччині...Франції...Британії? Чому вони є тільки у кацапів і у США? І подумайте...а чого кацапи ховають свої Ту-95МС на півночі....а після Паутини..аж на Дальноьому Сході ..?! Намагайтеся не жаліти про те..що нічим би ЗСУ не допомогло. А от ядерна шахтна зброя... це реальний програш ... Але залишити і її тоді Україні банально б не дали... Був би варіант Північної Кореї...
20.09.2025 15:05 Ответить
Ющенко гідно продовжив справу Кучми по знищенню армії . про майже нічого не лишилось брехня бо саме при Ющенку Україна позбулась найбільшої кількості танків , бронемашин , гвинтокрилів , літаків , комплекс Ельбрус .
20.09.2025 15:27 Ответить
20.09.2025 14:44 Ответить
Стадии развития ***** после вылупления с личинки из гавна
20.09.2025 14:47 Ответить
А китай не дасть розвалити їх режим. Хіба якщо китай отримає над ним повний контроль, а це ще гірше, бо китайці взагалі хочуть, в ідеалі, зробити весь світ своїми рабами. Хотіти і могти - це різні речі, але вони дуже небезпечні. Ми можемо мріяти, що путін помре, росія розвалиться, а китай вдавиться, але це дуже тривалі процеси, якщо НАТО буде над цим дуже ретельно працювати. Якщо не буде, то вісь зла переможе.
20.09.2025 14:44 Ответить
Вилізло чмо на люди...
20.09.2025 14:45 Ответить
Які свіжі та оригінальні думки... А **** ти тоді, коли президентом був, кремлівську шавку Януковича прем'єром робив?
20.09.2025 14:46 Ответить
А чия шавка смарагдовий? Його вже прямо називають російська онучка.
20.09.2025 14:54 Ответить
Пане Президенте Вікторе Ющенку, Трамб усе розрулить, не переживайте
20.09.2025 14:47 Ответить
А зараз, любі друзі, Віктор Андрійович Ющенко розповість нам про бджіл і бджільництво в українському селі.

Живеш за державний рахунок, то сиди і не відсвічуй!
Пасічник 🤬
20.09.2025 14:48 Ответить
20.09.2025 14:48 Ответить
Так, він був дуже поганим президентом, долар був по п'ять гривень, Крим, Донбас були українські...Не те що найпотужніший, найвеличніший зараз, втрачено назавжди 20 відсотків територій, долар вже 40+ гривень, молодь вся виїжджає, корупція така що Януковичі відпочивали, самий гарний президент Всесвіту!
20.09.2025 14:53 Ответить
саме тому усіх своїх діток наші "иліти", і Ющенко не виключення, повивозили за кордон, а звідси бабло доять
20.09.2025 14:56 Ответить
А хто більше вкрав - Ющенко, чи Зеленський?
20.09.2025 15:11 Ответить
Агов,Вітя,як там Катька поживає?Все ще збирає кошти на "Лікарню майбутнього"?
20.09.2025 14:56 Ответить
Саме Ющенко не додавив агентуру Кремля в особі старого стукачка КДБ Януковича. Після Помаранчової вся рінатівська братва сиділа тише види, нижче трави. (У Ріната Шпілевого вся охорона була з того же КДБ). Чмоня Ющенко привів до влади Януковича вдруге, саме Ющ причина подій 2013-2014.
П.С. 28.02.2008 Президент Ющенка нагадав про 1,7 млрд. тонн ***********, які потрібно утилізувати. «Вони чинять велику проблему і для екології, і для безпеки нашої землі» Балога з Ющенком у 2007 році продали в Росію останні 100 ракет Х-59, якими зараз ******** Україну ...
20.09.2025 15:00 Ответить
Фельдмаршал Очевидність теж вирішив видати базу. А я думав що він здох давно.
20.09.2025 15:02 Ответить
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZUlSGXM-Vmx7vxbVx2Su4FMcERw_hvT5T5N3xTzgUBNtmdxVW4o7zASaf_IdWzJlNtiaKSiyOShkzqF21KfDRveJk2CN_YhKV0KhZkE_FVkYQ5_hTyIV1_oMI5U2_nuIupKl2BwHn95_8Xaf5YemRW4VkLoEQgopqzRnJlgs09686j6BBuo8aUPRROkNdDkLm4&__tn__=*NK-R #неначасі всі вже забули. 2008. Бухарест. Саміт НАТО.

Ющенко і Яценюк подають заявку на ПДЧ, підписують.

Крихта надії жевріє - раптом проскочимо, маткабоска поможи.

В залі ВР - раша-риги, комі, соці, литвиновці... біснуються, вимагають відкликати підписи. Домоглися ж

Але Ющенко і Яценюк - намагалися. робили все можливе.

Економіка стрімко набирає обороти, для бізнесу то були реально жирні часи.

Далі - раша нам ембарго одне за іншим, показове закручування газових вентелів, Алчевськ замерзає, вперше реверс, газові війни на роки.

2008 - росія нападає на Грузію, яка посміла активно відокремлюватися від "старшого брата". Із нашого Криму чф рф - іде і розстрлює грузинські порти. Ющенко - в Тбілісі, риго-рада - мовчить... Ющенко намагається розірвати угоду по чф рф, більше не продовжувати її, газ - по ринковим цінам, "по 500, так по 500" (с).

2009. Потім простій нарід тм - обирає русскомирцев мыжебратьев Януковича-Азарова-Портнова-Табачника-Саламатина-Кузьмука-Медведчука... - так бажає їх, що аж пищить.

2010. Харківські угоди. Військовий ЧФ раші в українському Кримі до 2047 року.

Армії фактично немає, весь наш оборонпром і спецекспорт під росіянами, всі стратегічні галузі...

-2013. Економіка летить "стремительным домкратом". Лісом іде асоціація з ЄС...

2014. Далі - збройний напад росії, захоплення Криму силами того самого чф рф, Донбасу, Луганщини... Мариуполь копає окопи на підступх до міста...

Сотні тисяч біженців... біль, жах... весна-літо 2014, кожен літак над головою і думка "це вже? бомби?" Ми дуже багато чого тоді не уявляли. Рашисти збивають у нашому небі, у міжнародному коридорі малазійський Боінг...

Порошенко - просуває співпрацю з НАТО усіма можливими засобами, відновлює армію, ППО, виробництво зброї, ракетні програми, проактивна дипломатія, Україна стає суб'єктом, ****, МВФ, спільні програми. навчання з НАТО, стратегічні держпідприємства о! диво, а так можна було? - стають прибутковими, економіка стабілізується, провідні західні компанії заходять в Україну, профіцитний бюджет, надлишок електрики, експорт... Мовний Закон - освіта, видавництво, медіа - українська, ми виходимо з раша-інфопростору...

2019. Простий нарід тм - забажав "мира в глазах и шашлыков, абинебариги", "какая разница как называется улица, если она заасфальтирована"... Шария, Пальчевского... і Зеленського с узеленскими, який у 2019 на саміт НАТО просто тупо не їде. В Україну повертаються одіозні регіонали та олігархи... МВФ посилає узеленських кудиподалі...

Війна триває. Але йде постійне скорочення, армії, відведення українського війська, "опусти оружие... я не лох" (с), Бойові генерали під слідством, притомні - всім миром збирають гроші на заставу, фактично викупають їх у влади, Ріфф...

Критичне недофінансування військового бюджету...

Влітку 2021 Залужний прокоментував цей бюджет так: "Це ні про що" (с)

осінь 2021 - Захід вже через медіа волає - готуйтеся, іде велика війна, директор ЦРУ особисто їде до Зе.

Узеленські - "не нагнітайте, це нам по ринках дорого коштує".

Притомні - розуміють, ніхто крім нас, і готуються, хто як може, і йде у бій.

2022. І ті самі виборці вже у лютому 2022 вимагають від країн НАТО - "закрийте небо", "дайте зброю", і звертаючись до Заходу кричать "це ви винні у тому, що нас вбивають".

квітень 2023. другий рік повномасштабного вторгнення рф, сотні ракетних обстрілів всієї країни...

Відео арестовичів і Ко набирає 100 000 переглядів за пару годин...

Як оце все відбувається в одних і тих саміх головах?

???
20.09.2025 15:11 Ответить
В той час ті ж самі 73% охлосу були проти НАТО і проти ЄС. Вони не тільки не забули, вони й не змінились. І не зміняться.
Власне тому я сїбався з цієї країни
20.09.2025 15:32 Ответить
Перед тим як обвалив гривню в 1998 році, з пліво Мельниченка: "Леонід Данилович я ваш.."
20.09.2025 15:11 Ответить
Ця істота зрадила Україну, передала владу Янику
20.09.2025 15:12 Ответить
А хто передав владу Зелі?)
20.09.2025 15:16 Ответить
розкажи як ти, узнавши свій рейтиг 3%; в 2010 році =переписав країну на скота зека =противсіха ти пдр
20.09.2025 15:23 Ответить
розкажи як від зека отримав 1 млрд доларів за зраду
20.09.2025 15:25 Ответить
Розказуй, мені цікаво. Бо chatgpt нічого про це не знає
20.09.2025 15:29 Ответить
 
 