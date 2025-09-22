1 066 3
Майстер-клас із виготовлення антидронових набоїв від інженера 58-ї ОМПБр на псевдо "Умка". ВIДЕО
Бійці третього мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського опублікували відеозапис, на якому інженер підрозділу на псевдо "Умка" демонструє варіант створення антидронового набою для штатної автоматичної зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані і випробування набою, результати якого свідчать про можливу високу ефективність.
"Про ефективність цих набоїв сперечаються, та в будь-якому випадку це можливість протидіяти ворожим FPV на близькій дистанції. Пробну партію інженери 3 МПБ 58 бригади вже передали бійцям. Ті, хто мав нагоду випробувати виріб, кажуть, що це – працює", - йдеться у коментарі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар22.09.2025 11:04 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
MausMike
показати весь коментар22.09.2025 11:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Victor Frey #551639
показати весь коментар22.09.2025 11:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль