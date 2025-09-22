УКР
Майстер-клас із виготовлення антидронових набоїв від інженера 58-ї ОМПБр на псевдо "Умка". ВIДЕО

Бійці третього мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського опублікували відеозапис, на якому інженер підрозділу на псевдо "Умка" демонструє варіант створення антидронового набою для штатної автоматичної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані і випробування набою, результати якого свідчать про можливу високу ефективність.

"Про ефективність цих набоїв сперечаються, та в будь-якому випадку це можливість протидіяти ворожим FPV на близькій дистанції. Пробну партію інженери 3 МПБ 58 бригади вже передали бійцям. Ті, хто мав нагоду випробувати виріб, кажуть, що це – працює", - йдеться у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Десятки кілометрів антидронових тунелів будують на Запоріжжі, - ОВА

А навіщо показувати на загал? Рашисти теж дивляться.
22.09.2025 11:04 Відповісти
Фото і відео подібних патронів є купа і інтернетах як саморобних так і заводських з обох боків фронту.
22.09.2025 11:11 Відповісти
шапіто наше все ....не знаю чи почнуть інші підрозділи то робити але кацапи вчаться швидко
22.09.2025 11:12 Відповісти
 
 