Майстер-клас із виготовлення антидронових набоїв від інженера 58-ї ОМПБр на псевдо "Умка". ВIДЕО

Бійці третього мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського опублікували відеозапис, на якому інженер підрозділу на псевдо "Умка" демонструє варіант створення антидронового набою для штатної автоматичної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані і випробування набою, результати якого свідчать про можливу високу ефективність.

"Про ефективність цих набоїв сперечаються, та в будь-якому випадку це можливість протидіяти ворожим FPV на близькій дистанції. Пробну партію інженери 3 МПБ 58 бригади вже передали бійцям. Ті, хто мав нагоду випробувати виріб, кажуть, що це – працює", - йдеться у коментарі до відео.

