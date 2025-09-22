1 981 8
Мастер-класс по изготовлению антидроновых патронов от инженера 58-й ОМПБр по псевдониму "Умка". ВИДЕО
Бойцы третьего мотопехотного батальона 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского опубликовали видеозапись, на которой инженер подразделения под псевдонимом "Умка" демонстрирует вариант создания антидронового патрона для штатного автоматического оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты и испытания патрона, результаты которого свидетельствуют о возможной высокой эффективности.
"Об эффективности этих патронов спорят, но в любом случае это возможность противодействовать вражеским FPV на близкой дистанции. Пробную партию инженеры 3 МПБ 58 бригады уже передали бойцам. Те, кто имел возможность испытать изделие, говорят, что это - работает", - говорится в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий22.09.2025 11:04 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
MausMike
показать весь комментарий22.09.2025 11:11 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Victor Frey #551639
показать весь комментарий22.09.2025 11:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
василий граздич
показать весь комментарий22.09.2025 11:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
aleks kyb
показать весь комментарий22.09.2025 11:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Caesar Rsi #551221
показать весь комментарий22.09.2025 11:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Паффнутий Бельведерский
показать весь комментарий22.09.2025 12:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
WRX WRX
показать весь комментарий22.09.2025 12:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль