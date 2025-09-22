РУС
Мастер-класс по изготовлению антидроновых патронов от инженера 58-й ОМПБр по псевдониму "Умка". ВИДЕО

Бойцы третьего мотопехотного батальона 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского опубликовали видеозапись, на которой инженер подразделения под псевдонимом "Умка" демонстрирует вариант создания антидронового патрона для штатного автоматического оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты и испытания патрона, результаты которого свидетельствуют о возможной высокой эффективности.

"Об эффективности этих патронов спорят, но в любом случае это возможность противодействовать вражеским FPV на близкой дистанции. Пробную партию инженеры 3 МПБ 58 бригады уже передали бойцам. Те, кто имел возможность испытать изделие, говорят, что это - работает", - говорится в комментарии к видео.

защита (197) технологии (690) дроны (4743)
А навіщо показувати на загал? Рашисти теж дивляться.
22.09.2025 11:04 Ответить
Фото і відео подібних патронів є купа і інтернетах як саморобних так і заводських з обох боків фронту.
22.09.2025 11:11 Ответить
шапіто наше все ....не знаю чи почнуть інші підрозділи то робити але кацапи вчаться швидко
22.09.2025 11:12 Ответить
спасибо , друг !!! осталось только перевести и в бой !!!
22.09.2025 11:45 Ответить
Це все добре, але з роботами повинні воювати роботи.
22.09.2025 11:47 Ответить
Це майстер-клас для каца..ів.. Дебільненько це все...
22.09.2025 11:59 Ответить
Техноло-о-оджия! Техноло-о-оджия! Техноло-о-оджия! (сарказм)
22.09.2025 12:30 Ответить
Термоусадка буде швидко засірати ствол...
22.09.2025 12:39 Ответить
 
 