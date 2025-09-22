Мастер-класс по изготовлению антидроновых патронов от инженера 58-й ОМПБр по псевдониму "Умка". ВИДЕО

Бойцы третьего мотопехотного батальона 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского опубликовали видеозапись, на которой инженер подразделения под псевдонимом "Умка" демонстрирует вариант создания антидронового патрона для штатного автоматического оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты и испытания патрона, результаты которого свидетельствуют о возможной высокой эффективности.

"Об эффективности этих патронов спорят, но в любом случае это возможность противодействовать вражеским FPV на близкой дистанции. Пробную партию инженеры 3 МПБ 58 бригады уже передали бойцам. Те, кто имел возможность испытать изделие, говорят, что это - работает", - говорится в комментарии к видео.

