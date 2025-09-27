УКР
Розстріл президента місцевої федерації самбо Понирка у Кривому Розі. ВIДЕО

Президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка застрелили у Кривому Розі, коли той підійшов до свого будинку. Кілерів було двоє, їх розшукують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".

Також опубліковано відео розстрілу Понирка.

За даними видання, на місці знайшли 30 гільз російського виробництва, у Понирка влучили 15 куль. Автомат міг бути трофейним.

Поранений водій втратив багато крові та перебуває у лікарні. У поліції розглядають кілька версій, серед них - можливі кримінальні розбірки.

Нагадаємо, увечері 26 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Згодом стало відомо, що вбито президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка.

Автор: 

+6
Баблишко не поделили бандюганы...
27.09.2025 11:02 Відповісти
+4
Виконуючи бойове завдання, благополучно загинув у Криворізькому котлі ???
27.09.2025 11:06 Відповісти
+2
Бо кілери коштують дешевше, ніж СБУ і менти, не кажучи вже про суддів та прокурорів.
27.09.2025 11:05 Відповісти
Баблишко не поделили бандюганы...
27.09.2025 11:02 Відповісти
Бо кілери коштують дешевше, ніж СБУ і менти, не кажучи вже про суддів та прокурорів.
27.09.2025 11:05 Відповісти
Виконуючи бойове завдання, благополучно загинув у Криворізькому котлі ???
27.09.2025 11:06 Відповісти
ой ! упав !
27.09.2025 11:07 Відповісти
тільки іскри з очей посипались!
27.09.2025 11:08 Відповісти
Країна яку побудував ЗЕ це країна бандитів і мародерів. ЗЕлупенський в своєму рідному місті порядку неможе навести, але воно рулить Україною
27.09.2025 11:09 Відповісти
ага
27.09.2025 11:12 Відповісти
він незабаром і Україну, абсолютно повністю перетворить в сьогоднішній кривий ріг!
27.09.2025 11:19 Відповісти
В країні, яку побудували американські президенти, нещодавно вбили ножем молоду українку у салоні громадського транспорту. Людей вбивали і вбивають у різний спосіб в усіх країнах світу. У кацапстані ріжуть і розстрілюють десятками/сотнями щодня. В Україні за часів кучми-януовоча вбивали не менше. Зеленський побудував країну ухилянтів/сцикунів, а усі інші негаразди дісталися йому у спадок.
27.09.2025 11:24 Відповісти
Так ви ж і голосували бо барига не такий а з цим хоть паржом у в р сидять неучі і хабарники за яких проголосувало більшість тож не треба на зе все спихувать самі що робили і робимо коли всім пох то так воно і буде
27.09.2025 11:31 Відповісти
проти Парабелуму нема прийому
27.09.2025 11:11 Відповісти
Впевнений у цієї https://svoi.kr.ua/novyny/kym-buv-vbytyy-u-kryvomu-rozi-yevhen-ponyrko/ кришталево невинуватої людини був з собою короткий ствол. Але з Парабелумом проти двох АК не воюють.
27.09.2025 11:23 Відповісти
Їб#ла жаба гадюку
27.09.2025 11:14 Відповісти
Дякуючи Зеленському Кривий Ріг став столицею українського криміналу! Величезні гроші крутяться...
27.09.2025 11:14 Відповісти
А типу колись не був?
Коли за останні 50 років?
27.09.2025 11:24 Відповісти
бандюгани щось не поділили.
27.09.2025 11:15 Відповісти
От чомусь коли таки сповіщення з таким персонажем у мене чітка асоціація з криміналом 90-х.
27.09.2025 11:15 Відповісти
поки СБУ по саунах дрочать на журналістів і какашками кидаються з НАБУ, кілери і диверсанти як в тирі херячать, Поділять бандити притони вони і за ваше корито візьмуться, придурки
27.09.2025 11:18 Відповісти
Киллеры профи трассирами не пользуются, стреляли тем, шо купили.
27.09.2025 11:24 Відповісти
Кацапи?
27.09.2025 11:26 Відповісти
Так повертаються в Україну всякі "дони Карлеони" бо влада Зеленського їм дозволила це робити і 90-ті вже повернулись.
27.09.2025 11:28 Відповісти
цікаво що кривій ріг один з перших під перерозподіл попав. це вони так товсто про шось хазяїну одного криворагулі намекують. чи просто. совпадєніє? )
27.09.2025 11:31 Відповісти
Ніколи не було інформації , щоб кілери вбили сантехніка , або тракториста .
27.09.2025 11:31 Відповісти
В світі тварин
27.09.2025 11:32 Відповісти
 
 