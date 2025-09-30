Піхотиниця Вирва із бригади "Рубіж" про бій поблизу Спірного": "Казали здатися, я відповіла: "Дайте мені тут померти". ВIДЕО

2 березня російська штурмова група атакує позицію під Спірним, де тримає оборону бійчиня Вирва, боєць Шустрий та колумбієць Піньйо із 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час запеклого бою росіяни підривають яму, в якій наші бійці тримають оборону. Впродовж двох днів Вирва з пораненими побратимами перебуває під завалами. До них підходять російські солдати і через проломи в завалах пропонують здатися в полон. Вирва відмовляється. Ситуація критична: боєкомплект майже вичерпаний, питної води не вистачає, а зв'язок з командуванням відсутній. Але попри все Вирва змогла вибратися та вивести з собою двох побратимів.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Про всі деталі бойового зіткнення із окупантами нацгвардійці розповіли каналу "Бутусов плюс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "З прокурором в одному окопі": старший радник юстиції Яніс Сімонов командує відділенням у 412-му полку СБС. ВIДЕО