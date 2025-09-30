УКР
Піхотиниця Вирва із бригади "Рубіж" про бій поблизу Спірного": "Казали здатися, я відповіла: "Дайте мені тут померти". ВIДЕО

2 березня російська штурмова група атакує позицію під Спірним, де тримає оборону бійчиня Вирва, боєць Шустрий та колумбієць Піньйо із 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час запеклого бою росіяни підривають яму, в якій наші бійці тримають оборону. Впродовж двох днів Вирва з пораненими побратимами перебуває під завалами. До них підходять російські солдати і через проломи в завалах пропонують здатися в полон. Вирва відмовляється. Ситуація критична: боєкомплект майже вичерпаний, питної води не вистачає, а зв'язок з командуванням відсутній. Але попри все Вирва змогла вибратися та вивести з собою двох побратимів.

 Про всі деталі бойового зіткнення із окупантами нацгвардійці розповіли каналу "Бутусов плюс".

Пекло на землі.
Архітектори пекла - керівна верхівка Шапітолію
30.09.2025 17:01 Відповісти
Пекло на землі.
Свята пам'ять і повага Героям!!
30.09.2025 17:02 Відповісти
Низький уклін. Слава Героям! Храни Боже наших захисників.
30.09.2025 17:03 Відповісти
піхотинецьВирва ❤️ Воїн , нащадок Амазонок в степах України !!! ... Нізький укрлін Вам Вирва !!!
30.09.2025 17:14 Відповісти
Біда - троє проти 30 - ти - немає поповнення
30.09.2025 17:22 Відповісти
 
 