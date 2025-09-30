Пехотинец "Вырва" из бригады "Рубеж" о бою вблизи Спорного: "Говорили сдаться, я ответила: "Дайте мне здесь умереть". ВИДЕО

2 марта российская штурмовая группа атакует позицию под Спорным, где держит оборону боец "Вырва", боец "Шустрый" и колумбиец Пиньо из 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время ожесточенного боя россияне взрывают яму, в которой наши бойцы держат оборону. В течение двух дней "Вырва" с ранеными побратимами находится под завалами. К ним подходят российские солдаты и через проломы в завалах предлагают сдаться в плен. "Вырва" отказывается. Ситуация критическая: боекомплект почти исчерпан, питьевой воды не хватает, а связь с командованием отсутствует. Но несмотря на все "Вырва" смогла выбраться и вывести с собой двух побратимов.

Обо всех деталях боевого столкновения с оккупантами нацгвардейцы рассказали каналу "Бутусов плюс".

