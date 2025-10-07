УКР
Окупант пішов у штурмовики замість в’язниці - тепер дає "інтерв’ю" у полоні. ВIДЕО

Окупант Сергій Шевкута з російського Моздока, якому загрожував строк у в'язниці за "траву", потрапив у реалії типових російських штурмів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після поранення від FPV-дрона полоненого військового РФ "трохи підлікували" - уламки, щоправда, не витягли - і знову кинули в бій, де загинули всі троє його побратимів.
Вижив тільки він - мабуть, щоб ще раз дати "інтерв'ю про другу армію світу". 

"Когда приехали, по посадкам невозможно было пройти, чтобы не наступать на тела. Мы работали по Успеновке, там в деревне вообще наступить некуда! Там целая куча трупов. Я когда шёл на задачу, я их еле обходил", - говорить окупант на відео.

армія рф (18944) полон (1666) інтерв’ю (228)
Зеки та чуреки воюють, а де армія рф - хер хто знає
07.10.2025 00:17 Відповісти
Чорт з українським прізвищем
07.10.2025 01:17 Відповісти
Чмоня вже не той... Якісь откидьки.
07.10.2025 01:22 Відповісти
 
 