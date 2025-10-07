Окупант пішов у штурмовики замість в’язниці - тепер дає "інтерв’ю" у полоні. ВIДЕО
Окупант Сергій Шевкута з російського Моздока, якому загрожував строк у в'язниці за "траву", потрапив у реалії типових російських штурмів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після поранення від FPV-дрона полоненого військового РФ "трохи підлікували" - уламки, щоправда, не витягли - і знову кинули в бій, де загинули всі троє його побратимів.
Вижив тільки він - мабуть, щоб ще раз дати "інтерв'ю про другу армію світу".
"Когда приехали, по посадкам невозможно было пройти, чтобы не наступать на тела. Мы работали по Успеновке, там в деревне вообще наступить некуда! Там целая куча трупов. Я когда шёл на задачу, я их еле обходил", - говорить окупант на відео.
