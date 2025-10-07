Оккупант пошел в штурмовики вместо тюрьмы — теперь дает "интервью" в плену.. ВИДЕО

Оккупант Сергей Шевкута из российского Моздока, которому грозил срок в тюрьме за "траву", попал в реалии типичных российских штурмов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после ранения от FPV-дрона пленного военного РФ "немного подлечили" - обломки, правда, не вытащили - и снова бросили в бой, где погибли все трое его побратимов.

Выжил только он - видимо, чтобы еще раз дать "интервью о второй армии мира".

"Когда приехали, по посадкам невозможно было пройти, чтобы не наступать на тела. Мы работали по Успеновке, там в деревне вообще наступить некуда! Там целая куча трупов. Я когда шел на задание, я их еле обходил", - говорит оккупант на видео.

