Оккупант пошел в штурмовики вместо тюрьмы — теперь дает "интервью" в плену.. ВИДЕО
Оккупант Сергей Шевкута из российского Моздока, которому грозил срок в тюрьме за "траву", попал в реалии типичных российских штурмов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после ранения от FPV-дрона пленного военного РФ "немного подлечили" - обломки, правда, не вытащили - и снова бросили в бой, где погибли все трое его побратимов.
Выжил только он - видимо, чтобы еще раз дать "интервью о второй армии мира".
"Когда приехали, по посадкам невозможно было пройти, чтобы не наступать на тела. Мы работали по Успеновке, там в деревне вообще наступить некуда! Там целая куча трупов. Я когда шел на задание, я их еле обходил", - говорит оккупант на видео.
А це "крокодилячі сльози".
За гроші пішло-зараз їм 6 лямів "пропонують".
А це 60 тисяч баксів.
Добре що хоч на обмін пригодне.