РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10891 посетитель онлайн
Новости Видео Пленные оккупанты
1 541 6

Оккупант пошел в штурмовики вместо тюрьмы — теперь дает "интервью" в плену.. ВИДЕО

Оккупант Сергей Шевкута из российского Моздока, которому грозил срок в тюрьме за "траву", попал в реалии типичных российских штурмов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после ранения от FPV-дрона пленного военного РФ "немного подлечили" - обломки, правда, не вытащили - и снова бросили в бой, где погибли все трое его побратимов.
Выжил только он - видимо, чтобы еще раз дать "интервью о второй армии мира".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Когда приехали, по посадкам невозможно было пройти, чтобы не наступать на тела. Мы работали по Успеновке, там в деревне вообще наступить некуда! Там целая куча трупов. Я когда шел на задание, я их еле обходил", - говорит оккупант на видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский FPV-дрон уничтожил оккупанта, который решил "полежать на солнце". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20805) плен (2715) интервью (237)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеки та чуреки воюють, а де армія рф - хер хто знає
показать весь комментарий
07.10.2025 00:17 Ответить
здохла в штурмах.
А це "крокодилячі сльози".
За гроші пішло-зараз їм 6 лямів "пропонують".
А це 60 тисяч баксів.
Добре що хоч на обмін пригодне.
показать весь комментарий
07.10.2025 01:36 Ответить
Чорт з українським прізвищем
показать весь комментарий
07.10.2025 01:17 Ответить
Чмоня вже не той... Якісь откидьки.
показать весь комментарий
07.10.2025 01:22 Ответить
Такі вони у полоні "нівчому не винні" їх "абманулі" а так вони "нє хатєлі"..... брехлива кацапська мразота!!! Кацапи Дегенерати - раби деграданти.
показать весь комментарий
07.10.2025 01:54 Ответить
Куча трупів..... шо вже не подабається "двіжуха" падло?! Щоб би всі , хто лізе за гроші воювати, здохли!!!
показать весь комментарий
07.10.2025 01:56 Ответить
 
 