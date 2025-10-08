УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8990 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 714 15

У російському Новосибірську горить склад заводу, який виробляє електроніку та мікросхеми для ВПК РФ. ВIДЕО

У російському Новосибірську горить склад "Завода припоев", який виробляє електроніку та мікросхеми, зокрема для російського оборонно-промислового комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких зафільмоване охоплене вогнем приміщення та стовп чорного диму.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов’язано з атакою БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (18982) пожежа (4434) росія (68280)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Мабуть мікросхему закоротило.
показати весь коментар
08.10.2025 14:26 Відповісти
+3
Ну и няхай
показати весь коментар
08.10.2025 14:28 Відповісти
+3
Гарне видовище!!!
показати весь коментар
08.10.2025 14:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть мікросхему закоротило.
показати весь коментар
08.10.2025 14:26 Відповісти
К155ЛА3!
показати весь коментар
08.10.2025 15:07 Відповісти
Володимире ваш жарт мало хто зрозуміє
показати весь коментар
08.10.2025 15:24 Відповісти
Ну и няхай
показати весь коментар
08.10.2025 14:28 Відповісти
Гарне видовище!!!
показати весь коментар
08.10.2025 14:28 Відповісти
Там вже сніг випав. От би у грудні по котельних...
показати весь коментар
08.10.2025 14:31 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2025 14:36 Відповісти
Ну хоч не згниє тепер.
показати весь коментар
08.10.2025 14:37 Відповісти
Яка чудова психотерапія, там і стіни, як зафіксували кінолюбителі, зруйнувалися.
показати весь коментар
08.10.2025 14:40 Відповісти
Цистернам з пальним вавпщє нє хочеться уєзжать з Новосибірська.
показати весь коментар
08.10.2025 14:46 Відповісти
Паяльник коротнув...
показати весь коментар
08.10.2025 14:52 Відповісти
паяльник впав на суху траву.Звичайна справа...
показати весь коментар
08.10.2025 15:25 Відповісти
От би ще й сам завод спалахнув!..
показати весь коментар
08.10.2025 14:54 Відповісти
Хтось задовбався паяти - тай закурив
показати весь коментар
08.10.2025 15:06 Відповісти
Пожар більше схожий як на нафтобазі чим на якомусь заводі .
показати весь коментар
08.10.2025 15:12 Відповісти
 
 