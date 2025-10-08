У російському Новосибірську горить склад заводу, який виробляє електроніку та мікросхеми для ВПК РФ. ВIДЕО
У російському Новосибірську горить склад "Завода припоев", який виробляє електроніку та мікросхеми, зокрема для російського оборонно-промислового комплексу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких зафільмоване охоплене вогнем приміщення та стовп чорного диму.
