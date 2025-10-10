Воїни Легіону "Свобода Росії" почали застосовувати морські дрони, щоб ефективніше боротися проти РФ, - ГУР. ВIДЕО
Російські добровольці з Легіону "Свобода Росії", які воюють у складі Сил безпеки та оборони України, спільно зі спецпризначенцями підрозділу активних дій ГУР МО України FERRATA відкривають новий напрямок у боротьбі проти російського окупаційного режиму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО.
У тісній координації підрозділи реалізували новий етап операційної діяльності — тепер і в надводній площині. Результативна робота стала черговим доказом того, що спільні дії українських розвідників та російських добровольців здатні ефективно уражати противника у будь-якому середовищі — на землі, у повітрі та на воді.
Надводні безекіпажні катери в Легіоні "Свобода Росії
"Вперше в історії російського добровольчого руху з'явилась можливість залучати надводні безекіпажні катери, що є важливим кроком у розширенні інструментів спротиву. Чітка взаємодія, точна розвідка та інноваційні підходи дозволяють розвідникам успішно діяти проти ворога на значній відстані від берега", - ідеться в повідомленні.
У ГУР наголошують, що це лише початок. Попереду — нові етапи, глибші рейди та розширення фронтів спротиву. Режим не зможе сховатися ніде.
