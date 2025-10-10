Воины легиона "Свобода россии" начали применять морские дроны, чтобы эффективнее бороться против РФ, - ГУР. ВИДЕО

Российские добровольцы из легиона "Свобода россии", которые воюют в составе Сил безопасности и обороны Украины, совместно со спецназовцами подразделения активных действий ГУР МО Украины FERRATA открывают новое направление в борьбе против российского оккупационного режима.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО.

В тесной координации подразделения реализовали новый этап операционной деятельности - теперь и в надводной плоскости. Результативная работа стала очередным доказательством того, что совместные действия украинских разведчиков и российских добровольцев способны эффективно поражать противника в любой среде - на земле, в воздухе и на воде.

Надводные безэкипажные катера в легионе "Свобода россии"

"Впервые в истории российского добровольческого движения появилась возможность привлекать надводные безэкипажные катера, что является важным шагом в расширении инструментов сопротивления. Четкое взаимодействие, точная разведка и инновационные подходы позволяют разведчикам успешно действовать против врага на значительном расстоянии от берега", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что это - только начало. Впереди - новые этапы, более глубокие рейды и расширение фронтов сопротивления. Режим не сможет спрятаться нигде.

