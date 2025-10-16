Зеленський прибув із візитом до США: завтра запланована зустріч з Трампом. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до США 16 жовтня.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже у Вашингтоні. Сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній, і це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО. Також сьогодні зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики й завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України", - зазначив голова держави.

Він також прокоментував заплановану зустріч з Трампом у п'ятницю.

"Ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "Томагавки"", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що мир і надійне гарантування безпеки не повинні мати альтернатив, і важливо якнайшвидше захистити життя від російських ударів та штурмів.

