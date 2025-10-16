РУС
778 14

Зеленский прибыл с визитом в США: завтра запланирована встреча с Трампом. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США 16 октября.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже в Вашингтоне. Сегодня встречи с представителями оборонных компаний, и это производители сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительных поставках систем ПВО. Также сегодня встреча с представителями американских энергетических компаний. Сейчас, когда Россия ставит на террор против нашей энергетики и наносит ежедневные удары, мы работаем на устойчивость Украины", - отметил глава государства.

Трамп до сих пор считает возможной встречу Зеленского и Путина, - Белый дом

Он также прокомментировал запланированную встречу с Трампом в пятницу.

"Мы рассчитываем, что импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины. Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что мир и надежное обеспечение безопасности не должны иметь альтернатив, и важно как можно быстрее защитить жизнь от российских ударов и штурмов.

Следующая встреча с Трампом в США может приблизить завершение войны, - Зеленский

Автор: 

визит (3178) Зеленский Владимир (22270) США (28078) Трамп Дональд (6805)
Топ комментарии
+3
Дерьмак уже у трапа ждал...
16.10.2025 22:48 Ответить
16.10.2025 22:48 Ответить
+2
Ну що, Вова, поводи Ленку з Єрмаком по магазинах, пошоптесь, поїжте шаурми в Макдональдсі - і додому. Знову бензин для літака - на вітер.
16.10.2025 22:49 Ответить
16.10.2025 22:49 Ответить
+2
Керосин, но туда же).
16.10.2025 22:51 Ответить
16.10.2025 22:51 Ответить
А тепер цікаво, як путін добиратиметься до Будапешту? Нагадуємо, над Галицьким морем будем валити все що чуже!
16.10.2025 22:46 Ответить
16.10.2025 22:46 Ответить
Ніяк він туди не буде добиратись. Як і в Туреччину.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:47 Ответить
Я думаю - буде знову шоу. Перед цим трамп буде вимагати скасування ордера на арешт фуйла.
Адміністрації двох дідів все продумали до дрібниць.
16.10.2025 23:01 Ответить
16.10.2025 23:01 Ответить
Дерьмак уже у трапа ждал...
16.10.2025 22:48 Ответить
16.10.2025 22:48 Ответить
Ну що, Вова, поводи Ленку з Єрмаком по магазинах, пошоптесь, поїжте шаурми в Макдональдсі - і додому. Знову бензин для літака - на вітер.
16.10.2025 22:49 Ответить
16.10.2025 22:49 Ответить
Керосин, но туда же).
16.10.2025 22:51 Ответить
16.10.2025 22:51 Ответить
В Макдональдсі шаурму не роблять. Там є схоже блюдо "Чікен Рол" називається.
16.10.2025 22:57 Ответить
16.10.2025 22:57 Ответить
Завтра Трамп расскажет Зеленскому, как он красиво порешал все с другом Володей и поэтому Украине никакие ракеты уже не нужны. А после этого агент Трамп позвонит Путину и оба будут ржать над всей мировой элитой. Друзья, Америку захватил кремлевский агент и аферист. Прозрейте уже: Трамп работает на Путина против Украины и Европы. Не удивлюсь, если окажется, что амеры сливают русским планы ударов и наступления на украинском фронте. Трамп поставил главами ведомств российскую агентуру
16.10.2025 22:50 Ответить
16.10.2025 22:50 Ответить
як там розважальна система за декілька десятків мільйонів на борту літака найвеличнішого Торчка, добре працює? не скучало воно поки долетіло??
показать весь комментарий
16.10.2025 22:51 Ответить
Все буде пучком. Не дарма наша опозиція вже лиже Трампу зі сквером на його честь.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:53 Ответить
дерьмак, як секрєтут, захватив зєлі пучок ручок, на поломать.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:53 Ответить
Давно не наблюдал хлеборезку сего персонажа вблизи, как она опухла и обрюзгла за пару лет. М-65 одел типо для крутости, как Сталлоне в "Рембо"? p.s или как терминатор в первой части?
показать весь комментарий
16.10.2025 22:56 Ответить
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ОТРИМАЄШ І НАЗАД ДОДОМУ ФЛАМІНГО КРАСИТИ І СКУМБРІЮ ЧИСТИТИ,

СВОЇХ "ПОШИВАЛНИКІВ" З ШОПІНГУ ЗАБЕРЕШ

"Дорослі дяді" - вже про все домовились.
показать весь комментарий
16.10.2025 22:56 Ответить
пізно Вова, пізно... путлєр діє як завжди на крок вперед... вже задув солодко Трампу у вуха під час телефонної розмови. Зараз подивимось як ти це все розрулиш на користь України.
показать весь комментарий
16.10.2025 23:03 Ответить
 
 