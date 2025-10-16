УКР
Зеленський прибув із візитом до США: 17 жовтня запланована зустріч з Трампом. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до США 16 жовтня. 

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже у Вашингтоні. Сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній, і це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО. Також сьогодні зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики й завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України", - зазначив голова держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп досі вважає можливою зустріч Зеленського й Путіна, - Білий дім

Він також прокоментував заплановану зустріч з Трампом у п'ятницю.

"Ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "Томагавки"", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що мир і надійне гарантування безпеки не повинні мати альтернатив, і важливо якнайшвидше захистити життя від російських ударів та штурмів. 

Читайте також: Наступна зустріч із Трампом у США може наблизити завершення війни, - Зеленський

візит (1683) Зеленський Володимир (25837) США (24542) Трамп Дональд (7375)
Ну що, Вова, поводи Ленку з Єрмаком по магазинах, пошоптесь, поїжте шаурми в Макдональдсі - і додому. Знову бензин для літака - на вітер.
Дерьмак уже у трапа ждал...
як там розважальна система за декілька десятків мільйонів на борту літака найвеличнішого Торчка, добре працює? не скучало воно поки долетіло??
