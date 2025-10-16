Зеленский прибыл с визитом в США: завтра запланирована встреча с Трампом. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США 16 октября.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже в Вашингтоне. Сегодня встречи с представителями оборонных компаний, и это производители сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительных поставках систем ПВО. Также сегодня встреча с представителями американских энергетических компаний. Сейчас, когда Россия ставит на террор против нашей энергетики и наносит ежедневные удары, мы работаем на устойчивость Украины", - отметил глава государства.

Он также прокомментировал запланированную встречу с Трампом в пятницу.

"Мы рассчитываем, что импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины. Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что мир и надежное обеспечение безопасности не должны иметь альтернатив, и важно как можно быстрее защитить жизнь от российских ударов и штурмов.

