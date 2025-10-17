УКР
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: ймовірний удар по військовому об’єкту. ВIДЕО

У ніч проти 17 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів. Виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Перша інформація про невідомі дрони почала з’являтись в місцевих пабліках близько другої години ночі 17 жовтня.

Пізніше почало з’являтись відео, де чутно вибухи.

Мешканцям міста радили відійти подалі від вікон.

За інформацією жителів, імовірно, влучили у  склад боєприпасів російської окупаційної армії.

Дійсно щось "жирне".
Слава Воїнам ЗСУ!
17.10.2025 07:11 Відповісти
17.10.2025 07:21 Відповісти
17.10.2025 07:22 Відповісти
17.10.2025 07:58 Відповісти
 
 