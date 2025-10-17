1 791 4
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: ймовірний удар по військовому об’єкту. ВIДЕО
У ніч проти 17 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів. Виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві телеграм-канали.
Перша інформація про невідомі дрони почала з’являтись в місцевих пабліках близько другої години ночі 17 жовтня.
Пізніше почало з’являтись відео, де чутно вибухи.
Мешканцям міста радили відійти подалі від вікон.
За інформацією жителів, імовірно, влучили у склад боєприпасів російської окупаційної армії.
Слава Воїнам ЗСУ!