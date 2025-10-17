РУС
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: вероятный удар по военному объекту. ВИДЕО

В ночь на 17 октября во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. Возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут местные телеграм-каналы.

Первая информация о неизвестных дронах начала появляться в местных пабликах около двух часов ночи 17 октября.

Позже начало появляться видео, где слышны взрывы.

Жителям города советовали отойти подальше от окон.

По информации жителей, вероятно, попали в склад боеприпасов российской оккупационной армии.

Дійсно щось "жирне".
Слава Воїнам ЗСУ!
17.10.2025 07:11 Ответить
Нічна атака на Крим: у Гвардійському горить нафтобаза, у Сімферополі пролунали потужні вибухи
17.10.2025 07:21 Ответить
Сили оборони України ліквідували російського "воєнкора" Зуєва, якого хвалив Путін
17.10.2025 07:22 Ответить
**** зуєв,або зуєв **** вже на концерті.
17.10.2025 07:58 Ответить
 
 