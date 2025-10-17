В оккупированном Донецке прогремели взрывы: вероятный удар по военному объекту. ВИДЕО

В ночь на 17 октября во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. Возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут местные телеграм-каналы.

Первая информация о неизвестных дронах начала появляться в местных пабликах около двух часов ночи 17 октября.

Позже начало появляться видео, где слышны взрывы.

Жителям города советовали отойти подальше от окон.

По информации жителей, вероятно, попали в склад боеприпасов российской оккупационной армии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сильные взрывы прогремели в оккупированном Донецке: сообщается об атаке дронов, в городе бушует пожар. ВИДЕО+ФОТО