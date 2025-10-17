1 809 4
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: вероятный удар по военному объекту. ВИДЕО
В ночь на 17 октября во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. Возник пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут местные телеграм-каналы.
Первая информация о неизвестных дронах начала появляться в местных пабликах около двух часов ночи 17 октября.
Позже начало появляться видео, где слышны взрывы.
Жителям города советовали отойти подальше от окон.
По информации жителей, вероятно, попали в склад боеприпасов российской оккупационной армии.
