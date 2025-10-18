УКР
Удар у тил ворога: дрони та артилерія 210 полку знищили укриття та окупантів. ВIДЕО

У Запорізькій області бійці 1-го штурмового батальйону 210-го окремого штурмового полку ЗСУ продовжують знищувати ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів та артилеристи уразили особовий склад окупантів, який перебував у тилу, поблизу зруйнованих будівель.

Унаслідок ударів Сил оборони знищено двох російських військових і два ворожі укриття.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

