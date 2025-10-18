Удар в тыл врага: дроны и артиллерия 210-го полка уничтожили укрытия и оккупантов. ВИДЕО

В Запорожской области бойцы 1-го штурмового батальона 210-го отдельного штурмового полка ВСУ продолжают уничтожать врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов и артиллеристы поразили личный состав оккупантов, который находился в тылу, вблизи разрушенных зданий.

В результате ударов Сил обороны уничтожены двое российских военных и два вражеских укрытия.

Видео боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

