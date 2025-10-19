Росія постійно гальмує мирний процес. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати, - Зеленський. ВIДЕО

Україна ніколи не прагнула війни, погодилася на безумовне припинення вогню, шукала можливості для миру й сама не раз пропонувала світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Але саме Росія постійно гальмує цей процес - маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати", - наголошує глава держави.

Обстріли України

Також читайте: Трамп єдиний може змусити Путіна до перемовин: Потрібна сила батога, пряником уже була Аляска, - Стубб

Зеленський нагадав, що майже щодня російські терористи здійснюють сотні атак на нашу критичну й цивільну інфраструктуру.

Лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів.

Україна потребує допомоги союзників

"Ми постійно посилюємо наш захист, працюємо з нашими партнерами заради зміцнення ППО: програма PURL, інвестиції в українську "оборонку", двосторонні та багатосторонні формати. Зупинити розмовами Путіна не вийде - потрібен тиск. Світ бачить, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя. Дякую всім, хто в цьому допомагає", - резюмує президент.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі