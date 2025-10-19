УКР
2 109 45

Росія постійно гальмує мирний процес. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати, - Зеленський. ВIДЕО

Україна ніколи не прагнула війни, погодилася на безумовне припинення вогню, шукала можливості для миру й сама не раз пропонувала світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Але саме Росія постійно гальмує цей процес - маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати", - наголошує глава держави.

Обстріли України

Зеленський нагадав, що майже щодня російські терористи здійснюють сотні атак на нашу критичну й цивільну інфраструктуру.

Лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів.

Україна потребує допомоги союзників

"Ми постійно посилюємо наш захист, працюємо з нашими партнерами заради зміцнення ППО: програма PURL, інвестиції в українську "оборонку", двосторонні та багатосторонні формати. Зупинити розмовами Путіна не вийде - потрібен тиск. Світ бачить, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя. Дякую всім, хто в цьому допомагає", - резюмує президент.

Топ коментарі
+37
Та заткніть оце, хоч на добу..задовбало вже це зелене п@дло.
показати весь коментар
19.10.2025 11:50 Відповісти
+25
Сотні "фламінго" примусять кацапів завершити війну. 3000км дальність. Тонна БЧ. І "томагавки" поштучно не треба клянчити. Чи не так члєнограй? Брехлива ти сволота. Падло.
показати весь коментар
19.10.2025 12:14 Відповісти
+18
Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати, - Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/v3580470

Дивно. Раніше був винуватий Порошенко. А Зе прийшло до влади завдяки обіцянкам закінчити війну. Тепер виявляється винувата москва.

Поганом танцору і генітальному піаністу все заважає вже сьомий рік поспіль.
показати весь коментар
19.10.2025 12:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** хоче забрати з собою на той світ як можно більше підлеглих
показати весь коментар
19.10.2025 11:50 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 11:53 Відповісти
Нехай дохнуть
показати весь коментар
19.10.2025 13:00 Відповісти
Цирк продовжується.
показати весь коментар
19.10.2025 12:17 Відповісти
Ну не скажіть. Як це моцква не хоче завершувати війну? Якраз даже дуже хоче поскоріше знищити Україну і завершити війну. А ви якось по іншому уявляєте завершення війни?
показати весь коментар
19.10.2025 11:50 Відповісти
І тому, що ти не можешь перемогти. От такий ти командір.
показати весь коментар
19.10.2025 11:50 Відповісти
"Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати" - а на стадіоні і з усіх прасок в 19-му лунало, що це Порошенко не хоче закінчувати війну, бо...йому було ж вигідно! А зараз "раптом" маланець "щось" побачив, що почав співати зовсім інше!
показати весь коментар
19.10.2025 14:23 Відповісти
Сойдісь пасєрєдінє
показати весь коментар
19.10.2025 11:51 Відповісти
Мені ці всі розмови про завершення війни нагадують анекдот. Коли лікар заходить в палату до хворого і каже, -в мене є хороша новина, в зв'язку зі скороченням фінансування лікарні ми вас виписуємо.
-Лікарю, а я ходити буду?
-Так, але тільки під себе.
-А плавати зможу?
- Якщо будете багато ходити
показати весь коментар
19.10.2025 11:55 Відповісти
Так. Будем лічити, чи нехай живе?
показати весь коментар
19.10.2025 11:58 Відповісти
Лікувати.
показати весь коментар
19.10.2025 12:05 Відповісти
Постой, паровоз, не стучите, колеса
Кондуктор, нажми на тормоза
Я к маменьке родной с последним приветом
Спешу показаться на глаза😇
показати весь коментар
19.10.2025 11:55 Відповісти
Ну и к чему это?
показати весь коментар
19.10.2025 17:02 Відповісти
Чтобі маліш смишленний.
показати весь коментар
19.10.2025 17:04 Відповісти
З висоти певного часу можна побачити вже всім,наскільки далекоглядними були Мінські,які відвернули повномасштабну,які він постійно хейтив і не тільки.Бо завдання будь-якого керманича країни-відвернути війну на своїй території.
показати весь коментар
19.10.2025 11:56 Відповісти
***** з Сі таки хочуть закінчити війну. Дуже хочуть. Але загарбавши всю Україну. Вони навіть згодні на тимчасове призупинення бойових дій для накопичення сил на окупованих територіях...
показати весь коментар
19.10.2025 11:58 Відповісти
А ШІ хоче Сибір. Хоча і так його. Шахматіст в патовій ситуаціі.
показати весь коментар
19.10.2025 12:01 Відповісти
🤣
показати весь коментар
19.10.2025 12:02 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 12:16 Відповісти
Поки рашка не відчує сильних ударів - вона не зупиниться
показати весь коментар
19.10.2025 12:03 Відповісти
Абсолютно вірно. призупинення війни,нічого не вирішить.тільки ,дасть час )(уйлу на накопичення зброї.
показати весь коментар
19.10.2025 13:39 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 12:15 Відповісти
Вау.То вже не Попошенко винен у війні?Чи все таки Порошенко?
показати весь коментар
19.10.2025 12:16 Відповісти
У війні винні погані Мінськи домовленості - і гнидви казали шо Порошенко нічого за для миру своїми домовленостями у Мінську не зробив бо вони погані. Ми зробимо такі гарні шо Порошенко від завідкив вмре. Зробили, пилять.
показати весь коментар
19.10.2025 13:57 Відповісти
Тю, навіщо такі дурні питання, вибачте за прямоту! Усі ж знають, що Порошенко! А ви що подумали? Невже на найвеличнішого? Отакої, докотилися, бл. Треба іще мільярдів на марафон виділити і зобов'язати усіх його дивитися. І без довідки від сусідів, про те, що чують, як з вашої квартири лунають звуки марафону, навіть хліба у магазині не відпускати! Розпустилися!
показати весь коментар
19.10.2025 18:10 Відповісти
Апофіз то куйня. Пролетить мимо. Із за Сонця виплине називаю Оксана. Нашому поколінню загроз не має. Там дальше.
показати весь коментар
19.10.2025 12:27 Відповісти
Нужна просто перестать стрелять
показати весь коментар
19.10.2025 13:17 Відповісти
Навіщо ці "глибокі думки" хронічного пацієнта?
показати весь коментар
19.10.2025 13:26 Відповісти
Бо воно хронолог війни - три рази на день пишеться для майбутьніх поколінь.
показати весь коментар
19.10.2025 13:59 Відповісти
Навіть, якщо зупинити війну тут і зараз,ніхто не дає гарантій,про обстріл території України.
Війна буде продовжуватись ракєтами,дронами ,артобстрілами.
показати весь коментар
19.10.2025 13:36 Відповісти
війну фактично розпочав зеленський - не давши гроші на ЗСУ напередодні вторгнення,розмінувавши кордони з агрессором,відвівши війська від локацій по яких ворог вів наступ,ігноруючи попередження вього світу що буде напад - і саме головне - брехавши що нападу не буде і всі повинні розслабитись і повірити зеленському бо він знає краще чим всі розвідки світу.наїбав короче українців.потужно наїбав.
показати весь коментар
19.10.2025 13:44 Відповісти
Те падло повинно було тіліпатись на стовпі за зраду,але тупі зебуїни вирішили нищити країну до кінця,залишивши при владі нарка-зрадника
показати весь коментар
19.10.2025 14:32 Відповісти
я раніше ніколи не міг повірити настільки у нас тупе суспільство.тримати на шиї народу кагал що грабує і бреше кожен день тиждень місяць рік два три чотири.....куди ми йдем - кругом при владі відкриті і явні вороги,нацмени,падаль на якій нема де печатки поставити.
показати весь коментар
19.10.2025 18:09 Відповісти
От тільки не зрадник той торчок хрипатий, він ворог. Неприкритий, нахабний і цинічний ворог! Вбивця сотень тисяч українців!
показати весь коментар
19.10.2025 18:12 Відповісти
Війна триває,бо при владі клоун-зрадник і раховська агентура,такого шансу раха може вже не отримати!
В 2022р Україну кацапам здала оманська гнида!За перші дні захоплено більше територій ніж за 3.5 р війни.Як мудрий нарід в 2022р залишив цього недоумка кацапського при владі??
показати весь коментар
19.10.2025 14:29 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 14:43 Відповісти
Війна триває тому, що московити хочуть вбити або обмоскалити всіх Українців, і ліквідувати їх національну державу.

Якщо це Зє-дурбецало цього досі не зрозуміло (або, альтернативно, якщо воно абсолютно у всьому "підігрує" ще більшому ідіоту трампу, за яким вже давно вʼязниця плаче) -- нічого хорошого з таким преЗЄдентом Україні чекати не слід.
показати весь коментар
19.10.2025 15:07 Відповісти
Те дурбецило прекрасно розуміє і допомагає рахостану досягати цілей.З 2019р наркочмо все провалює і знищує,жодного рішення на користь Україні.
показати весь коментар
19.10.2025 15:16 Відповісти
Ішак і досі не второпав, що ***** розпочинало війну не для того, щоб її закінчувати за бажанням ішака. Геть мудака!
показати весь коментар
19.10.2025 19:36 Відповісти
 
 