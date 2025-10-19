РУС
1 502 35

Россия постоянно тормозит мирный процесс. Война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать, - Зеленский. ВIДЕО

Украина никогда не стремилась к войне, согласилась на безусловное прекращение огня, искала возможности для мира и сама не раз предлагала миру, как остановить удары в небе, на земле и в море.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Но именно Россия постоянно тормозит этот процесс – манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте. Война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать", - подчеркивает глава государства.

Обстрелы Украины

Читайте также: Зеленский о Tomahawk: Трамп не сказал "нет", но и не сказал "да"

Зеленский напомнил, что почти каждый день российские террористы совершают сотни атак на нашу критическую и гражданскую инфраструктуру.

Только на этой неделе Россия применила против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и около 50 ракет разных типов.

Украина нуждается в помощи союзников

"Мы постоянно усиливаем нашу защиту, работаем с нашими партнерами ради укрепления ПВО: программа PURL, инвестиции в украинскую "оборонку", двусторонние и многосторонние форматы. Остановить разговорами Путина не получится – нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, а значит, мир благодаря силе может сработать. Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров именно такой позиции. Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7. Необходимо защитить жизнь. Благодарю всех, кто в этом помогает", - резюмирует президент.

Топ комментарии
+26
Та заткніть оце, хоч на добу..задовбало вже це зелене п@дло.
19.10.2025 11:50 Ответить
+18
Сотні "фламінго" примусять кацапів завершити війну. 3000км дальність. Тонна БЧ. І "томагавки" поштучно не треба клянчити. Чи не так члєнограй? Брехлива ти сволота. Падло.
19.10.2025 12:14 Ответить
+11
19.10.2025 12:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
***** хоче забрати з собою на той світ як можно більше підлеглих
19.10.2025 11:50 Ответить
19.10.2025 11:53 Ответить
Нехай дохнуть
19.10.2025 13:00 Ответить
Та заткніть оце, хоч на добу..задовбало вже це зелене п@дло.
19.10.2025 11:50 Ответить
Цирк продовжується.
19.10.2025 12:17 Ответить
Ну не скажіть. Як це моцква не хоче завершувати війну? Якраз даже дуже хоче поскоріше знищити Україну і завершити війну. А ви якось по іншому уявляєте завершення війни?
19.10.2025 11:50 Ответить
І тому, що ти не можешь перемогти. От такий ти командір.
19.10.2025 11:50 Ответить
"Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати" - а на стадіоні і з усіх прасок в 19-му лунало, що це Порошенко не хоче закінчувати війну, бо...йому було ж вигідно! А зараз "раптом" маланець "щось" побачив, що почав співати зовсім інше!
19.10.2025 14:23 Ответить
Сойдісь пасєрєдінє
19.10.2025 11:51 Ответить
Мені ці всі розмови про завершення війни нагадують анекдот. Коли лікар заходить в палату до хворого і каже, -в мене є хороша новина, в зв'язку зі скороченням фінансування лікарні ми вас виписуємо.
-Лікарю, а я ходити буду?
-Так, але тільки під себе.
-А плавати зможу?
- Якщо будете багато ходити
19.10.2025 11:55 Ответить
Так. Будем лічити, чи нехай живе?
19.10.2025 11:58 Ответить
Лікувати.
19.10.2025 12:05 Ответить
Постой, паровоз, не стучите, колеса
Кондуктор, нажми на тормоза
Я к маменьке родной с последним приветом
Спешу показаться на глаза😇
19.10.2025 11:55 Ответить
З висоти певного часу можна побачити вже всім,наскільки далекоглядними були Мінські,які відвернули повномасштабну,які він постійно хейтив і не тільки.Бо завдання будь-якого керманича країни-відвернути війну на своїй території.
19.10.2025 11:56 Ответить
***** з Сі таки хочуть закінчити війну. Дуже хочуть. Але загарбавши всю Україну. Вони навіть згодні на тимчасове призупинення бойових дій для накопичення сил на окупованих територіях...
19.10.2025 11:58 Ответить
А ШІ хоче Сибір. Хоча і так його. Шахматіст в патовій ситуаціі.
19.10.2025 12:01 Ответить
🤣
19.10.2025 12:02 Ответить
19.10.2025 12:16 Ответить
Поки рашка не відчує сильних ударів - вона не зупиниться
19.10.2025 12:03 Ответить
Абсолютно вірно. призупинення війни,нічого не вирішить.тільки ,дасть час )(уйлу на накопичення зброї.
19.10.2025 13:39 Ответить
Сотні "фламінго" примусять кацапів завершити війну. 3000км дальність. Тонна БЧ. І "томагавки" поштучно не треба клянчити. Чи не так члєнограй? Брехлива ти сволота. Падло.
19.10.2025 12:14 Ответить
19.10.2025 12:15 Ответить
Вау.То вже не Попошенко винен у війні?Чи все таки Порошенко?
19.10.2025 12:16 Ответить
У війні винні погані Мінськи домовленості - і гнидви казали шо Порошенко нічого за для миру своїми домовленостями у Мінську не зробив бо вони погані. Ми зробимо такі гарні шо Порошенко від завідкив вмре. Зробили, пилять.
19.10.2025 13:57 Ответить
Апофіз то куйня. Пролетить мимо. Із за Сонця виплине називаю Оксана. Нашому поколінню загроз не має. Там дальше.
19.10.2025 12:27 Ответить
19.10.2025 12:28 Ответить
Нужна просто перестать стрелять
19.10.2025 13:17 Ответить
Навіщо ці "глибокі думки" хронічного пацієнта?
19.10.2025 13:26 Ответить
Бо воно хронолог війни - три рази на день пишеться для майбутьніх поколінь.
19.10.2025 13:59 Ответить
Навіть, якщо зупинити війну тут і зараз,ніхто не дає гарантій,про обстріл території України.
Війна буде продовжуватись ракєтами,дронами ,артобстрілами.
19.10.2025 13:36 Ответить
війну фактично розпочав зеленський - не давши гроші на ЗСУ напередодні вторгнення,розмінувавши кордони з агрессором,відвівши війська від локацій по яких ворог вів наступ,ігноруючи попередження вього світу що буде напад - і саме головне - брехавши що нападу не буде і всі повинні розслабитись і повірити зеленському бо він знає краще чим всі розвідки світу.наїбав короче українців.потужно наїбав.
19.10.2025 13:44 Ответить
Те падло повинно було тіліпатись на стовпі за зраду,але тупі зебуїни вирішили нищити країну до кінця,залишивши при владі нарка-зрадника
19.10.2025 14:32 Ответить
Війна триває,бо при владі клоун-зрадник і раховська агентура,такого шансу раха може вже не отримати!
В 2022р Україну кацапам здала оманська гнида!За перші дні захоплено більше територій ніж за 3.5 р війни.Як мудрий нарід в 2022р залишив цього недоумка кацапського при владі??
19.10.2025 14:29 Ответить
 
 