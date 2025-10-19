Россия постоянно тормозит мирный процесс. Война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать, - Зеленский. ВIДЕО
Украина никогда не стремилась к войне, согласилась на безусловное прекращение огня, искала возможности для мира и сама не раз предлагала миру, как остановить удары в небе, на земле и в море.
Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Но именно Россия постоянно тормозит этот процесс – манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте. Война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать", - подчеркивает глава государства.
Обстрелы Украины
Зеленский напомнил, что почти каждый день российские террористы совершают сотни атак на нашу критическую и гражданскую инфраструктуру.
Только на этой неделе Россия применила против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и около 50 ракет разных типов.
Украина нуждается в помощи союзников
"Мы постоянно усиливаем нашу защиту, работаем с нашими партнерами ради укрепления ПВО: программа PURL, инвестиции в украинскую "оборонку", двусторонние и многосторонние форматы. Остановить разговорами Путина не получится – нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, а значит, мир благодаря силе может сработать. Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров именно такой позиции. Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7. Необходимо защитить жизнь. Благодарю всех, кто в этом помогает", - резюмирует президент.
Дивно. Раніше був винуватий Порошенко. А Зе прийшло до влади завдяки обіцянкам закінчити війну. Тепер виявляється винувата москва.
Поганом танцору і генітальному піаністу все заважає вже сьомий рік поспіль.
Війна буде продовжуватись ракєтами,дронами ,артобстрілами.
В 2022р Україну кацапам здала оманська гнида!За перші дні захоплено більше територій ніж за 3.5 р війни.Як мудрий нарід в 2022р залишив цього недоумка кацапського при владі??