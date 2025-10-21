УКР
2 770 15

Спецоперація СБУ: знищено два легкомоторні літаки РФ, які збивали українські дрони. ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій Служби безпеки України знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили два російські легкомоторні літаки, які використовувалися для збиття українських далекобійних БпЛА.

Відео бойової роботи Служба безпеки України оприлюднила у своєму телеграм-каналі.

+4
хмм.....
я знову заплутався!
це, дійсно входить у задачі сбу?
не розвідка? не контррозвідка? не підривна діяльність у ворожих державах?
а кришувати митницю?
а торбити жирних бариг?
а полювати на набу та сап?
а захищати своїх ******** від жиру генералів с тупими губатими жабами?

а які ж тоді завдання у ссо? у буданова? в піхоті посадки звільняти?
21.10.2025 18:51 Відповісти
+3
Молодці! Слава ЗСУ!
21.10.2025 18:42 Відповісти
+2
Влучненько, лайк.
21.10.2025 18:43 Відповісти
Ленцію на тему: "Маскування літаків" дятли прокурили в туалеті.... І пішли полєтєлі на "СВО"
21.10.2025 18:49 Відповісти
сбушників в Україні на початок війни було немірянно- наследіє тяжолого прошлого
21.10.2025 18:55 Відповісти
які завдання перелічених в останньому пункті? - ПІАРИТА СБУ ІМЕНІ ТАТАРОВА
Ну те саме СБУ, котре дало себе назкалад завданням РИГОМАРОДЕРАТУ - захопити владу над країною до передвиборчого хаосу .
21.10.2025 18:57 Відповісти
Це я так логічно, без доказів , з новин зробила висновок. Якщо замісник голови СБУ , у котрого ТРИ головні особи(включаючи й ГОЛОВНОГО) вже не на першому році широкомасштабного вторгнення визнаються агентами КРЕМЛЯ ,то....
Рік після цього затихарює усю агентуру у службі ХТО, відбілює усі справи проти Баканова ХТО ? Так, саме замісник Ваньки Баканова, котрого Єрмак з Татаровим рік тримали на посаді у статусі ВО. Потім дали Буратіні вказівку підписати його на посаду голови СБУ , а він найперше , що зробив- заяву про те що внутрішнє розслідування показалобезневинність Ваньки Баканова 9 ну саме того котрого завербували ще на Масляковщині прямо на сцені Кремля під регіт КВН) КВН)
Голова СБУ стає ручним АБСОЛЮТНО . Тому РИГО-ПРокурора КРАВЧЕНКА підтримує , тому й плівки МІН ДІЧа рятує від оприлюднення ну й т д й т п .Чого не зробиш під компроматом на себе...
21.10.2025 19:11 Відповісти
а що входить у ваши задачі по знищеню ворога?
показати весь коментар
а у ваші? як, ти особисто знищуєш підарів?
показати весь коментар
можна приклад провести - ОСОБИСТО МАЛЮКОМ СКОНСТРУЙОВАНИЙ Й ВИПУЩЕНИЙ ДРОН МАЛЮК
показати весь коментар
А ось ще - в доказ того , що на фронті таки воюють, а в тилу таки грають в брудну політику Банкової - РІЗНІ ЛЮДИ . Отакий умілець начальник служби !!!с

СБУ - спецслужба, яка воює

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=**************************************************************************************&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9uZXdzLnRlbGVncmFmLmNvbS51YS91a3IvdWtyYWluYS8yMDI1LTEwLTE2LzU5MjMxNTktbWFseXVrLWRpZS1zaXN0ZW1uby1la3NwZXJ0LXByby1lZmVrdGl2bmlzdC1waWRyb3pkaWxpdi1zYnUtbmEtZnJvbnRp&ntb=1 Служба безпеки України (СБУ) є одними з кращих на фронті за кількістю ураженої техніки ворога. Це відбувається завдяки системній роботі голови Василя Малюка, який перетворив СБУ на спецслужбу, яка воює. Підрозділи СБУ впевнено тримаються в рейтингу серед найбільш ефективних у Силах оборони. Оператори дронів "Альфи" завжди входять у топ-3 по кількості ураженої техніки та особового складу ворога. Кожен підрозділ СБУ ліквідував ворогів у сотні разів більше, ніж власна чисельність. Загалом підлеглі Малюка вже знищили понад 2 100 танків, 3 800 БМП та майже 4 000 артилерійських систем. СБУ також ефективно б'є по об'єктах на території РФ, зокрема, долетіли до Башкортостану, де уразили місцевий НПЗ, та влаштували потужну ніч бавовни в окупованому Криму, знищивши морський нафтовий термінал.
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=**************************************************************************************&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9uZXdzLnRlbGVncmFmLmNvbS51YS91a3IvdWtyYWluYS8yMDI1LTEwLTE2LzU5MjMxNTktbWFseXVrLWRpZS1zaXN0ZW1uby1la3NwZXJ0LXByby1lZmVrdGl2bmlzdC1waWRyb3pkaWxpdi1zYnUtbmEtZnJvbnRp&ntb=1

21.10.2025 19:19 Відповісти
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-10-16/5923159-malyuk-die-sistemno-ekspert-pro-efektivnist-***********-sbu-na-fronti

Це канал ТЕЛЕГРАФ зі статтею-одою заслуженої слави воїнам СБУ. Але от я послідкую за ним й надалі ... Кого він ще з воїнів славитиме .
21.10.2025 19:24 Відповісти
Красунчики!
21.10.2025 18:55 Відповісти
Ну, це ж не останні. Інші знайдуть. Аеродром ровалити - інша річ.
показати весь коментар
А в електротрансформатори теж можете так поцілити? І в газорозподільні станції?
показати весь коментар
