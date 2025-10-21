Спецоперація СБУ: знищено два легкомоторні літаки РФ, які збивали українські дрони. ВIДЕО
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій Служби безпеки України знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили два російські легкомоторні літаки, які використовувалися для збиття українських далекобійних БпЛА.
Відео бойової роботи Служба безпеки України оприлюднила у своєму телеграм-каналі.
Топ коментарі
+4 Begemot Pepa
21.10.2025 18:51
+3 GICKO_ BANAN
21.10.2025 18:42
+2 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
21.10.2025 18:43
пішлиполєтєлі на "СВО"
я знову заплутався!
це, дійсно входить у задачі сбу?
не розвідка? не контррозвідка? не підривна діяльність у ворожих державах?
а кришувати митницю?
а торбити жирних бариг?
а полювати на набу та сап?
а захищати своїх ******** від жиру генералів с тупими губатими жабами?
а які ж тоді завдання у ссо? у буданова? в піхоті посадки звільняти?
Ну те саме СБУ, котре дало себе назкалад завданням РИГОМАРОДЕРАТУ - захопити владу над країною до передвиборчого хаосу .
Рік після цього затихарює усю агентуру у службі ХТО, відбілює усі справи проти Баканова ХТО ? Так, саме замісник Ваньки Баканова, котрого Єрмак з Татаровим рік тримали на посаді у статусі ВО. Потім дали Буратіні вказівку підписати його на посаду голови СБУ , а він найперше , що зробив- заяву про те що внутрішнє розслідування показалобезневинність Ваньки Баканова 9 ну саме того котрого завербували ще на Масляковщині прямо на сцені Кремля під регіт КВН) КВН)
Голова СБУ стає ручним АБСОЛЮТНО . Тому РИГО-ПРокурора КРАВЧЕНКА підтримує , тому й плівки МІН ДІЧа рятує від оприлюднення ну й т д й т п .Чого не зробиш під компроматом на себе...
СБУ - спецслужба, яка воює
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=**************************************************************************************&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9uZXdzLnRlbGVncmFmLmNvbS51YS91a3IvdWtyYWluYS8yMDI1LTEwLTE2LzU5MjMxNTktbWFseXVrLWRpZS1zaXN0ZW1uby1la3NwZXJ0LXByby1lZmVrdGl2bmlzdC1waWRyb3pkaWxpdi1zYnUtbmEtZnJvbnRp&ntb=1 Служба безпеки України (СБУ) є одними з кращих на фронті за кількістю ураженої техніки ворога. Це відбувається завдяки системній роботі голови Василя Малюка, який перетворив СБУ на спецслужбу, яка воює. Підрозділи СБУ впевнено тримаються в рейтингу серед найбільш ефективних у Силах оборони. Оператори дронів "Альфи" завжди входять у топ-3 по кількості ураженої техніки та особового складу ворога. Кожен підрозділ СБУ ліквідував ворогів у сотні разів більше, ніж власна чисельність. Загалом підлеглі Малюка вже знищили понад 2 100 танків, 3 800 БМП та майже 4 000 артилерійських систем. СБУ також ефективно б'є по об'єктах на території РФ, зокрема, долетіли до Башкортостану, де уразили місцевий НПЗ, та влаштували потужну ніч бавовни в окупованому Криму, знищивши морський нафтовий термінал.
Це канал ТЕЛЕГРАФ зі статтею-одою заслуженої слави воїнам СБУ. Але от я послідкую за ним й надалі ... Кого він ще з воїнів славитиме .