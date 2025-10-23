УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6418 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
255 1

414-та бригада СБС показала ураження ворожої піхоти та техніки FPV-дронами. ВIДЕО

У 414-й бригаді СБС показали кадри роботи FPV-дронами по ворожій піхоті та техніці.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: "Без штанів та з відірваними ногами": дрон 414-ї бригади розірвав загарбника. ВIДЕО 18+

Автор: 

дрони (6140) 414 Птахи Мадяра (79)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Респект!
Завтра вранці ще раз можна передивитися замість ранкової кави....
А краще - під час ранкової кави!
показати весь коментар
23.10.2025 23:48 Відповісти
 
 