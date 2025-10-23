414-я бригада СБС показала поражение вражеской пехоты и техники FPV-дронами. ВИДЕО
В 414-й бригаде СБС показали кадры работы FPV-дронами по вражеской пехоте и технике.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.
Завтра вранці ще раз можна передивитися замість ранкової кави....
А краще - під час ранкової кави!