РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5629 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
327 1

414-я бригада СБС показала поражение вражеской пехоты и техники FPV-дронами. ВИДЕО

В 414-й бригаде СБС показали кадры работы FPV-дронами по вражеской пехоте и технике.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Без штанов и с оторванными ногами": дрон 414-й бригады разорвал захватчика. ВИДЕО 18+

Автор: 

дроны (5187) 414 Птахи Мадяра (79)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект!
Завтра вранці ще раз можна передивитися замість ранкової кави....
А краще - під час ранкової кави!
показать весь комментарий
23.10.2025 23:48 Ответить
 
 