Бійці полку "Скеля" зачистили від росіян Єгорівку на Дніпропетровщині: знищено десятки окупантів. ВIДЕО

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських загарбників село Єгорівка на Олександрівському напрямку. Знищено десятки загарбників. У населеному пункті знову замайорів український прапор.

Про це повідомив СтратКом Збройних сил України, опублікувавши кадри бойової роботи полку "Скеля", інформує Цензор.НЕТ.

"Зачистка від ДРГ ворога Єгорівки на Олександрівському напрямку", - сказано в повідомленні.

Знищено десятки окупантів 

У результаті зачистки воїни "Скелі" знищили десятки загарбників в самому селі та на підступах до нього. Наразі в Єгорівці ворог відсутній.

Українські захисники встановили у населеному пункті державний прапор України.

Дивіться також: Бійці полку "Скеля" зачистили Торське на Донеччині: Знищено до сотні рашистів, є полонені. ВIДЕО

бойові дії (4804) Дніпропетровська область (4415) Синельниківський район (319) Єгорівка (1) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (23)
Єгорівка - на західному березі річки Янчул.
Тож те, що російські війська змогли форсувати цю річку і просунулись далі за цей природній рубіж - дуже зле. Але добре, що їх звідти українці вибили. Бо західніше за Єгорівкою - селище Данилівка, яке знаходиться на рокадній дорозі Гуляйполе-Покровське. Яку, вочевидь, і намагаються щосили перерізати рашисти.
27.10.2025 00:20 Відповісти
схоже, що до Дніпра та Запоріжжя немає жодних фортифікацій.
тому і "просачіваються" орки

добре що тут працює "Скеля"
Героям Слава!

.
27.10.2025 00:59 Відповісти
Фортифіуації не допомогають якщо тікають з позицій і іншим таким як з підрозділу Скеля працювати с орками. Є нестійкі підрозділи що командування, що солдати -а іншим штурмувати за ними, трнеба наказувати копійкою таких і гарно
27.10.2025 01:22 Відповісти
Смерть кацапам!
27.10.2025 00:56 Відповісти
 
 