5 472 25
Безногий окупант після атаки українського дрона підводить голову і оглядається навколо. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона важко поранив окупанта на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху росіянин став безногим, але подавав ознаки життя.
"Російський штурмовик втрачає обидві ноги після атаки українського FPV-дрона на Лиманському напрямку фронту. Чи варті були двісті тисяч рублів таких страждань цьому російському окупанту – питання риторичне", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+10 Зэлэный_Змий
показати весь коментар27.10.2025 11:25 Відповісти Посилання
+10 Vasily Androshchook
показати весь коментар27.10.2025 11:30 Відповісти Посилання
+6 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар27.10.2025 11:27 Відповісти Посилання
Пас бы он коров
Тискал Светок, Людок
Был бы он здоров...