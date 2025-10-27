УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10167 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
5 472 25

Безногий окупант після атаки українського дрона підводить голову і оглядається навколо. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона важко поранив окупанта на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху росіянин став безногим, але подавав ознаки життя.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Російський штурмовик втрачає обидві ноги після атаки українського FPV-дрона на Лиманському напрямку фронту. Чи варті були двісті тисяч рублів таких страждань цьому російському окупанту – питання риторичне", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Начинений вибухівкою наземний робот підірвав окупанта: бойова робота 38-ї ОБрМП. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (19209) поранення (2851) дрони (6174)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
27.10.2025 11:25 Відповісти
+10
Таке б з ****** зробити і його посіпаками. Повільно
показати весь коментар
27.10.2025 11:30 Відповісти
+6
Мабуть, **********, почув уже «голос» пригожина або ківи чи кабздона, про пабєду???
показати весь коментар
27.10.2025 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.10.2025 11:25 Відповісти
Мабуть, **********, почув уже «голос» пригожина або ківи чи кабздона, про пабєду???
показати весь коментар
27.10.2025 11:27 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2025 11:29 Відповісти
Таке б з ****** зробити і його посіпаками. Повільно
показати весь коментар
27.10.2025 11:30 Відповісти
за звичкою шукає очима кадир овця, який це так круто йому впердолив! ))
показати весь коментар
27.10.2025 11:30 Відповісти
Біла лада буде без коліс і без "запаски"...
показати весь коментар
27.10.2025 11:32 Відповісти
То він дивиться куда нАгА улЄтЄла? Може ізолЄнтою прикрутить...
показати весь коментар
27.10.2025 11:32 Відповісти
"А что такое так "бумкнуло"? И где мой бальшой, красивый ваздушный шарик? (мои ноги)?
показати весь коментар
27.10.2025 11:32 Відповісти
Жил бы он в деревне
Пас бы он коров
Тискал Светок, Людок
Был бы он здоров...
показати весь коментар
27.10.2025 11:36 Відповісти
дурній голові ноги зайві
показати весь коментар
27.10.2025 11:41 Відповісти
сто відсотково,там і здохне.
показати весь коментар
27.10.2025 11:54 Відповісти
Від такої ампутації ніякі турнікети і жгути не допоможуть. Втрата крові майже майже миттєва буде.
показати весь коментар
27.10.2025 13:05 Відповісти
оРк мандрує у Неверленд,)
показати весь коментар
27.10.2025 12:04 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2025 12:08 Відповісти
Поздновато оглядываться. снова из за дурной головы ноги пострадали...
показати весь коментар
27.10.2025 12:11 Відповісти
ЧЗН?
показати весь коментар
27.10.2025 12:14 Відповісти
Мересьев
показати весь коментар
27.10.2025 12:40 Відповісти
той доповз до своїх - а цей навіть не намагається...
показати весь коментар
27.10.2025 13:51 Відповісти
Дивиться, чи нема десь поблизу доктора Айболита. Кажуть, він всяким тварюкам пришиває новиє ножкі і вони опять бєгут по дорожкє
показати весь коментар
27.10.2025 13:03 Відповісти
Мересьев вигаданий персонаж,а цей свіженький і "без купюр"..
показати весь коментар
27.10.2025 13:05 Відповісти
Маресєв не вигаданий кацапами, але надто вимазаний совковою пропагандою.
показати весь коментар
27.10.2025 13:07 Відповісти
Да,да і панхвіловці з матросовими були,і штірліци з зоргами,і т.д...
показати весь коментар
27.10.2025 13:18 Відповісти
кто ноги-то *******?
показати весь коментар
27.10.2025 13:06 Відповісти
- Чтота ніто, чтота ****, ракурс памінялсо...
показати весь коментар
27.10.2025 13:55 Відповісти
 
 