Безногий окупант після атаки українського дрона підводить голову і оглядається навколо. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона важко поранив окупанта на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху росіянин став безногим, але подавав ознаки життя.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Російський штурмовик втрачає обидві ноги після атаки українського FPV-дрона на Лиманському напрямку фронту. Чи варті були двісті тисяч рублів таких страждань цьому російському окупанту – питання риторичне", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Начинений вибухівкою наземний робот підірвав окупанта: бойова робота 38-ї ОБрМП. ВIДЕО