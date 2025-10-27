РУС
Безногий оккупант после атаки украинского дрона поднимает голову и оглядывается вокруг. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона тяжело ранил оккупанта на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва россиянин стал безногим, но подавал признаки жизни.

"Российский штурмовик теряет обе ноги после атаки украинского FPV-дрона на Лиманском направлении фронта. Стоили ли двести тысяч рублей таких страданий этому российскому оккупанту - вопрос риторический", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начиненный взрывчаткой наземный робот подорвал оккупанта: боевой робот 38-й ОБрМП. ВИДЕО

армия РФ (21047) ранение (3432) дроны (5216)
+7
Таке б з ****** зробити і його посіпаками. Повільно
27.10.2025 11:30 Ответить
+5
27.10.2025 11:25 Ответить
+3
Мабуть, **********, почув уже «голос» пригожина або ківи чи кабздона, про пабєду???
27.10.2025 11:27 Ответить
27.10.2025 11:25 Ответить
27.10.2025 11:29 Ответить
за звичкою шукає очима кадир овця, який це так круто йому впердолив! ))
27.10.2025 11:30 Ответить
Біла лада буде без коліс і без "запаски"...
27.10.2025 11:32 Ответить
То він дивиться куда нАгА улЄтЄла? Може ізолЄнтою прикрутить...
27.10.2025 11:32 Ответить
"А что такое так "бумкнуло"? И где мой бальшой, красивый ваздушный шарик? (мои ноги)?
27.10.2025 11:32 Ответить
Жил бы он в деревне
Пас бы он коров
Тискал Светок, Людок
Был бы он здоров...
27.10.2025 11:36 Ответить
дурній голові ноги зайві
27.10.2025 11:41 Ответить
сто відсотково,там і здохне.
27.10.2025 11:54 Ответить
оРк мандрує у Неверленд,)
27.10.2025 12:04 Ответить
27.10.2025 12:08 Ответить
Поздновато оглядываться. снова из за дурной головы ноги пострадали...
27.10.2025 12:11 Ответить
ЧЗН?
27.10.2025 12:14 Ответить
 
 