Безногий оккупант после атаки украинского дрона поднимает голову и оглядывается вокруг. ВИДЕО 18+
Оператор украинского дрона тяжело ранил оккупанта на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва россиянин стал безногим, но подавал признаки жизни.
"Российский штурмовик теряет обе ноги после атаки украинского FPV-дрона на Лиманском направлении фронта. Стоили ли двести тысяч рублей таких страданий этому российскому оккупанту - вопрос риторический", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
Vasily Androshchook
27.10.2025 11:30
Зэлэный_Змий
27.10.2025 11:25
Oleksandr Valovyi
27.10.2025 11:27
