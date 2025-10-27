Родинське під контролем Сил оборони. Інформація про "взяття" міста - фейк, - 14 бригада НГУ. ВIДЕО

Родинське Покровського району Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України.

Там нагадали, що вчергове росіяни заявили про "взяття" населеного пункту, який контролюється українськими захисниками.

Що насправді у місті?

"Наразі ж під їхнім контролем перебуває лише кількість набоїв декількох піхотинців, які зайшли на околиці міста", - йдеться у повідомленні.

На відео також зафіксовано, як екіпаж БТР батальйону "Ягуар" 14-ї бригади "Червона Калина" 1 корпусу НГУ "Азов" знищує російську піхоту, яка засіла в покинутих будівлях Родинського.

Бійці "Червоної Калини" продовжують зачистку міста від окупантів. Проводиться пошук і ліквідація всіх бажаючих встановити "триколор" на українській землі.

