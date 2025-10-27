УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3867 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
814 10

Один самоліквідувався, іншому відірвало сідниці: дрони бійців 92-ї ОШБр ліквідували окупантів. ВIДЕО 18+

Бійці 92-ї окремої штурмової бригади показали кадри знищення окупантів на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, скидами з дронів було ліквідовано вісім загарбників у лісосмугах та протитанкових ровах.

На опублікованих кадрах видно, як один із військових РФ підриває себе гранатою, внаслідок поранення, а у іншого "відсутні сідниці" від влучання БпЛА.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Також раніше повідомлялося, що безногий окупант після атаки українського дрона підводить голову і оглядається навколо.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також: 225-й штурмовий полк ліквідував 10 окупантів біля Костянтинівки. ВIДЕО

армія рф (19228) знищення (8598) 92 окрема штурмова бригада (266) дрони (6188)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Жах! І як тепер спати?
Ще раз передивлюся....
показати весь коментар
27.10.2025 23:44 Відповісти
+2
"Трусікі мальчіку" трохи попортили! А так - ЗАЛІК!
показати весь коментар
27.10.2025 23:40 Відповісти
+2
Значить седалище не достанется карателям нато !! Шах и мат пиндосы!!!! И помог вам ваш американский залив ?))
показати весь коментар
27.10.2025 23:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Трусікі мальчіку" трохи попортили! А так - ЗАЛІК!
показати весь коментар
27.10.2025 23:40 Відповісти
Сплошная русофобия.... вот эта вот, которую они начинают..
показати весь коментар
27.10.2025 23:41 Відповісти
трусіки мальчікам не будуть видавать більше! шоб казённоє імущєство зря не пропадало ))
показати весь коментар
28.10.2025 00:02 Відповісти
Значить седалище не достанется карателям нато !! Шах и мат пиндосы!!!! И помог вам ваш американский залив ?))
показати весь коментар
27.10.2025 23:40 Відповісти
Ну да, как же он теперь без центра принятия решений обходиться будет?
показати весь коментар
27.10.2025 23:58 Відповісти
Жахи знищення окупантів , які припхалися вбивати
украінців і захопити наші землі 😡
показати весь коментар
27.10.2025 23:41 Відповісти
Жах! І як тепер спати?
Ще раз передивлюся....
показати весь коментар
27.10.2025 23:44 Відповісти
*********, пішли за пригожиним до кабздона!!
показати весь коментар
27.10.2025 23:58 Відповісти
Чота прітіхлі. Нєвєсьолиє. Роісся впердє нє кричат. Опєчалілісь бєднягі...
показати весь коментар
28.10.2025 00:25 Відповісти
парвалі анус....асвабадітєлю...епта...
показати весь коментар
28.10.2025 01:08 Відповісти
 
 