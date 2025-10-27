814 10
Один самоліквідувався, іншому відірвало сідниці: дрони бійців 92-ї ОШБр ліквідували окупантів. ВIДЕО 18+
Бійці 92-ї окремої штурмової бригади показали кадри знищення окупантів на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, скидами з дронів було ліквідовано вісім загарбників у лісосмугах та протитанкових ровах.
На опублікованих кадрах видно, як один із військових РФ підриває себе гранатою, внаслідок поранення, а у іншого "відсутні сідниці" від влучання БпЛА.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Також раніше повідомлялося, що безногий окупант після атаки українського дрона підводить голову і оглядається навколо.
