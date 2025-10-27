Один самоликвидировался, другому оторвало ягодицы: дроны бойцов 92-й ОШБр ликвидировали оккупантов. ВИДЕО 18+

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады показали кадры уничтожения оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сбросами с дронов было ликвидировано восемь захватчиков в лесополосах и противотанковых рвах.

На опубликованных кадрах видно, как один из военных РФ подрывает себя гранатой, вследствие ранения, а у другого "отсутствуют ягодицы" от попадания БпЛА.

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Также ранее сообщалось, что безногий оккупант после атаки украинского дрона поднимает голову и оглядывается вокруг.

