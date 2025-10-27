РУС
Один самоликвидировался, другому оторвало ягодицы: дроны бойцов 92-й ОШБр ликвидировали оккупантов. ВИДЕО 18+

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады показали кадры уничтожения оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сбросами с дронов было ликвидировано восемь захватчиков в лесополосах и противотанковых рвах.

На опубликованных кадрах видно, как один из военных РФ подрывает себя гранатой, вследствие ранения, а у другого "отсутствуют ягодицы" от попадания БпЛА.

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Также ранее сообщалось, что безногий оккупант после атаки украинского дрона поднимает голову и оглядывается вокруг.

Смотрите также: 225-й штурмовой полк ликвидировал 10 оккупантов возле Константиновки. ВИДЕО

"Трусікі мальчіку" трохи попортили! А так - ЗАЛІК!
27.10.2025 23:40 Ответить
Сплошная русофобия.... вот эта вот, которую они начинают..
27.10.2025 23:41 Ответить
трусіки мальчікам не будуть видавать більше! шоб казённоє імущєство зря не пропадало ))
28.10.2025 00:02 Ответить
Значить седалище не достанется карателям нато !! Шах и мат пиндосы!!!! И помог вам ваш американский залив ?))
27.10.2025 23:40 Ответить
Ну да, как же он теперь без центра принятия решений обходиться будет?
27.10.2025 23:58 Ответить
Жахи знищення окупантів , які припхалися вбивати
украінців і захопити наші землі 😡
27.10.2025 23:41 Ответить
Жах! І як тепер спати?
Ще раз передивлюся....
27.10.2025 23:44 Ответить
*********, пішли за пригожиним до кабздона!!
27.10.2025 23:58 Ответить
 
 