Мінус "Град-П" окупантів: бійці 14-ї бригади "Сапсан" дронами знищили установку разом із боєкомплектом. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри ураження реактивної установки "Град-П" разом із боєкомплектом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці Князівського батальйону 14-ї окремої механізованої бригади "Сапсан" нанесли удар дронами по укриттю, де перебувала зброя.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що дронарі "Сапсана" знищили 3 автівки та 3 мотоцикли окупантів у лісі

