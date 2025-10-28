УКР
Мінус "Град-П" окупантів: бійці 14-ї бригади "Сапсан" дронами знищили установку разом із боєкомплектом. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри ураження реактивної установки "Град-П" разом із боєкомплектом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці Князівського батальйону 14-ї окремої механізованої бригади "Сапсан" нанесли удар дронами по укриттю, де перебувала зброя.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що дронарі "Сапсана" знищили 3 автівки та 3 мотоцикли окупантів у лісі

армія рф (19245) знищення (8609) ГРАД (154) 14 окрема механізована бригада (106) дрони (6208)
Красівоє
28.10.2025 23:04 Відповісти
Щось установки там не бачити, мабуть були тiльки ракети.
28.10.2025 23:27 Відповісти
Помоєму в той сарай і занесли.
Сподіваємося що її знищено.
Принаймі крім самої "труби" там же є бусоль, кріплення , штатів тощо...
Кілька укорочених ракет вибухнули в приміщенні разом з сухим паливом!!! ♥️♥️♥️♥️ є цілком Потужна надія що і шайтан-трубу і екіпаж до_кобзона
28.10.2025 23:37 Відповісти
Це "Град-Партизан"? ππдори ще з 2015 його використовували. По суті базука під укорочені реактивні снаряди ( калібр то й же Граду ) .

Дуже миле відео!! Здоров'я усім !! 🤝🐪
28.10.2025 23:34 Відповісти
 
 