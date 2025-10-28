Мінус "Град-П" окупантів: бійці 14-ї бригади "Сапсан" дронами знищили установку разом із боєкомплектом. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри ураження реактивної установки "Град-П" разом із боєкомплектом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці Князівського батальйону 14-ї окремої механізованої бригади "Сапсан" нанесли удар дронами по укриттю, де перебувала зброя.
Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.
Раніше повідомлялося, що дронарі "Сапсана" знищили 3 автівки та 3 мотоцикли окупантів у лісі
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сподіваємося що її знищено.
Принаймі крім самої "труби" там же є бусоль, кріплення , штатів тощо...
Кілька укорочених ракет вибухнули в приміщенні разом з сухим паливом!!! ♥️♥️♥️♥️ є цілком Потужна надія що і шайтан-трубу і екіпаж до_кобзона
Дуже миле відео!! Здоров'я усім !! 🤝🐪