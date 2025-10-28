РУС
Минус "Град-П" оккупантов: бойцы 14-й бригады "Сапсан" дронами уничтожили установку вместе с боекомплектом. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры поражения реактивной установки "Град-П" вместе с боекомплектом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы Княжеского батальона 14-й отдельной механизированной бригады "Сапсан" нанесли удар дронами по укрытию, где находилось оружие.

Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что операторы дронов "Сапсан" уничтожили 3 машины и 3 мотоцикла оккупантов в лесу

армия РФ (21083) уничтожение (8287) ГРАД (289) 14 отдельная механизированная бригада (108) дроны (5253)
Красівоє
28.10.2025 23:04 Ответить
Щось установки там не бачити, мабуть були тiльки ракети.
28.10.2025 23:27 Ответить
Помоєму в той сарай і занесли.
Сподіваємося що її знищено.
Принаймі крім самої "труби" там же є бусоль, кріплення , штатів тощо...
Кілька укорочених ракет вибухнули в приміщенні разом з сухим паливом!!! ♥️♥️♥️♥️ є цілком Потужна надія що і шайтан-трубу і екіпаж до_кобзона
28.10.2025 23:37 Ответить
Це "Град-Партизан"? ππдори ще з 2015 його використовували. По суті базука під укорочені реактивні снаряди ( калібр то й же Граду ) .

Дуже миле відео!! Здоров'я усім !! 🤝🐪
28.10.2025 23:34 Ответить
 
 