Минус "Град-П" оккупантов: бойцы 14-й бригады "Сапсан" дронами уничтожили установку вместе с боекомплектом. ВИДЕО
В сети опубликовали кадры поражения реактивной установки "Град-П" вместе с боекомплектом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы Княжеского батальона 14-й отдельной механизированной бригады "Сапсан" нанесли удар дронами по укрытию, где находилось оружие.
Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.
Ранее сообщалось, что операторы дронов "Сапсан" уничтожили 3 машины и 3 мотоцикла оккупантов в лесу
Сподіваємося що її знищено.
Принаймі крім самої "труби" там же є бусоль, кріплення , штатів тощо...
Кілька укорочених ракет вибухнули в приміщенні разом з сухим паливом!!! ♥️♥️♥️♥️ є цілком Потужна надія що і шайтан-трубу і екіпаж до_кобзона
Дуже миле відео!! Здоров'я усім !! 🤝🐪