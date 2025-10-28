Минус "Град-П" оккупантов: бойцы 14-й бригады "Сапсан" дронами уничтожили установку вместе с боекомплектом. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры поражения реактивной установки "Град-П" вместе с боекомплектом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы Княжеского батальона 14-й отдельной механизированной бригады "Сапсан" нанесли удар дронами по укрытию, где находилось оружие.

Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что операторы дронов "Сапсан" уничтожили 3 машины и 3 мотоцикла оккупантов в лесу

