Окупант розвалився на траві, а бійці 60-ї бригади поцілили у нього дроном. ВIДЕО

Оператори дронів Третього армійського корпусу 60-ї окремої механізованої бригади знищують російських військових на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці виявили місця дислокації загарбників та направили на них ударні дрони.

У результаті ліквідували 8 окупантів, які сховалися в лісосмугах.

На одному з кадрів видно, як БпЛА влучає в спину ворогу, який розвалився на траві. Український дрон розірвав його на частини.

Раніше повідомлялося, що бійці Третього армійського корпусу влучили в саме "яблучко": дрон поцілив між сідниць військовому РФ.

