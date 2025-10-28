190 0
Окупант розвалився на траві, а бійці 60-ї бригади поцілили у нього дроном. ВIДЕО
Оператори дронів Третього армійського корпусу 60-ї окремої механізованої бригади знищують російських військових на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці виявили місця дислокації загарбників та направили на них ударні дрони.
У результаті ліквідували 8 окупантів, які сховалися в лісосмугах.
На одному з кадрів видно, як БпЛА влучає в спину ворогу, який розвалився на траві. Український дрон розірвав його на частини.
Раніше повідомлялося, що бійці Третього армійського корпусу влучили в саме "яблучко": дрон поцілив між сідниць військовому РФ.
