Оккупант развалился на траве, а бойцы 60-й бригады попали в него дроном. ВИДЕО
Операторы дронов Третьего армейского корпуса 60-й отдельной механизированной бригады уничтожают российских военных на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы обнаружили места дислокации захватчиков и направили на них ударные дроны.
В результате ликвидировали 8 оккупантов, которые спрятались в лесополосах.
На одном из кадров видно, как БпЛА попадает в спину врагу, который развалился на траве. Украинский дрон разорвал его на части.
Ранее сообщалось, что бойцы Третьего армейского корпуса попали в самое "яблочко": дрон попал между ягодиц военному РФ.
