496 3

Дронарі 10-го армійського корпусу знищили гармату М-46 і авто окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Бійці 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ знищили 2 одиниці ворожої техніки на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів залетіли безпілотником просто в укриття окупантів та впритул знищили гармату М-46 і ворожий автомобіль.

Відео своєї роботи бійці оприлюднили в офіційному телеграм-каналі.

До слова, раніше повідомлялося, що бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищили 8 005 окупантів за жовтень.

армія рф (19280) знищення (8636) ЗСУ (8071) дрони (6249) Харківська область (1826) Куп’янський район (479) Куп’янськ (937)
«Опалювальний сезон» для **********, від Українців почався з вогником!
Армія! Мова! Віра!
Смерть оркам в Україні!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!!
01.11.2025 16:04 Відповісти
Неймовірна точність! Схоже, що українські майстри дронів ще дуже й дуже довго навчатимуть НАТО майстерності дронової війни.
01.11.2025 17:10 Відповісти
Нагадую, що М-46 це є гівно мамонта, яке було знято з озброєння в районі 70х років. І це остання "масова" гармата "зі зберігання", що була в засрашки, калібром більше 122мм. Масова - в тому сенсі, що їх було на базах на початок повномасштабки десь 700 штук. Зі зберігання їх почали знімати ще на початку 2024 року. І на базах зберігання їх вже ... немає.

Також, нагадую, що засрашка не виробляє зараз ... ніякої артилерії калібром від 100мм в "товарних кількостях". Обсяг "виробництва" (насправді - збирання з 3-5 битих однієї "відновленої) обмежується в основному виробництвом стволів відповідного калібру. А в засрашки на поточний час працює тільки 1 таке виробництво, на якому не більше 2 "ковальско-свердлильних" (спеціалізованих) верстати і місячне виробництво стволів десь ... 20 штук. Це на всі види танків, на всі види САУ, на всі гармати, для кораблів тощо РАЗОМ.

Саме цьому з літа поступово просідає щоденна статистика ГШ ЗСУ щодо знищення арти - її в кацапів фізично зараз в 3+ рази менше, ніж на початку війни. І ситуація реактивно для них погіршується - стволів більше якось не стає, запаси вичерпні вщент, корея дає, іноді, ще більш древнючі, ніж М-46, САУ "коксан" калібру 170мм, до яких сама засрашка не виробляє снарядів.
01.11.2025 17:21 Відповісти
 
 