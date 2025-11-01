Дронарі 10-го армійського корпусу знищили гармату М-46 і авто окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Бійці 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ знищили 2 одиниці ворожої техніки на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів залетіли безпілотником просто в укриття окупантів та впритул знищили гармату М-46 і ворожий автомобіль.
Відео своєї роботи бійці оприлюднили в офіційному телеграм-каналі.
До слова, раніше повідомлялося, що бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищили 8 005 окупантів за жовтень.
Армія! Мова! Віра!
Смерть оркам в Україні!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!!
Також, нагадую, що засрашка не виробляє зараз ... ніякої артилерії калібром від 100мм в "товарних кількостях". Обсяг "виробництва" (насправді - збирання з 3-5 битих однієї "відновленої) обмежується в основному виробництвом стволів відповідного калібру. А в засрашки на поточний час працює тільки 1 таке виробництво, на якому не більше 2 "ковальско-свердлильних" (спеціалізованих) верстати і місячне виробництво стволів десь ... 20 штук. Це на всі види танків, на всі види САУ, на всі гармати, для кораблів тощо РАЗОМ.
Саме цьому з літа поступово просідає щоденна статистика ГШ ЗСУ щодо знищення арти - її в кацапів фізично зараз в 3+ рази менше, ніж на початку війни. І ситуація реактивно для них погіршується - стволів більше якось не стає, запаси вичерпні вщент, корея дає, іноді, ще більш древнючі, ніж М-46, САУ "коксан" калібру 170мм, до яких сама засрашка не виробляє снарядів.