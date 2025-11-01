Дронарі 10-го армійського корпусу знищили гармату М-46 і авто окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Бійці 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ знищили 2 одиниці ворожої техніки на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів залетіли безпілотником просто в укриття окупантів та впритул знищили гармату М-46 і ворожий автомобіль.

Відео своєї роботи бійці оприлюднили в офіційному телеграм-каналі.

До слова, раніше повідомлялося, що бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищили 8 005 окупантів за жовтень.

