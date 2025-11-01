РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7586 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
236 1

Дронари 10-го армейского корпуса уничтожили пушку М-46 и авто оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Бойцы 10-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ уничтожили 2 единицы вражеской техники на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов залетели беспилотником прямо в укрытие оккупантов и в упор уничтожили пушку М-46 и вражеский автомобиль.

Видео своей работы бойцы обнародовали в официальном телеграм-канале.

К слову, ранее сообщалось, что бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили 8 005 оккупантов за октябрь.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант притворился мертвым, но это не помогло: операторы SIGNUM ликвидировали врага. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21118) уничтожение (8312) ВСУ (7055) дроны (5288) Харьковская область (1800) Купянский район (482) Купянск (813)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Опалювальний сезон» для **********, від Українців почався з вогником!
Армія! Мова! Віра!
Смерть оркам в Україні!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
01.11.2025 16:04 Ответить
 
 