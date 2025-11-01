Дронари 10-го армейского корпуса уничтожили пушку М-46 и авто оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Бойцы 10-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ уничтожили 2 единицы вражеской техники на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов залетели беспилотником прямо в укрытие оккупантов и в упор уничтожили пушку М-46 и вражеский автомобиль.

Видео своей работы бойцы обнародовали в официальном телеграм-канале.

К слову, ранее сообщалось, что бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили 8 005 оккупантов за октябрь.

