Дронари 10-го армейского корпуса уничтожили пушку М-46 и авто оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Бойцы 10-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ уничтожили 2 единицы вражеской техники на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов залетели беспилотником прямо в укрытие оккупантов и в упор уничтожили пушку М-46 и вражеский автомобиль.
Видео своей работы бойцы обнародовали в официальном телеграм-канале.
К слову, ранее сообщалось, что бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили 8 005 оккупантов за октябрь.
