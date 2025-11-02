Полум’я спротиву: партизани нищать залізничну інфраструктуру по всій Росії, - ГУР. ВIДЕО
Кількість пожеж на об’єктах залізниці держави-агресора постійно зростає — працює партизанський рух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки України.
Впродовж останніх місяців займання та інші інциденти фіксувались у Брянській, Ростовській, Мурманській областях, а також в Чечні та Карачаєво-Черкесії.
Акції спротиву відбулись і на тимчасово окупованих територіях України — у Криму та в Луганській області.
У ГУР наголосили, що скоординовані атаки партизанів підривають можливості ворога для переміщення техніки й підкріплень, ускладнюють логістику та послаблюють його наступальний потенціал.
"Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється!" - наголосили в ГУР.
З боку гуру мало би бути не спротив,в цілеспрямована диверсійна робота по знищенню логістики ворога на воєнній ділянці,видається.