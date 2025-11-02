Пламя сопротивления: партизаны уничтожают железнодорожную инфраструктуру по всей России, - ГУР. ВИДЕО
Количество пожаров на объектах железной дороги государства-агрессора постоянно растет — работает партизанское движение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
В течение последних месяцев возгорания и другие инциденты фиксировались в Брянской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии.
Акции сопротивления прошли и на временно оккупированных территориях Украины — в Крыму и Луганской области.
В ГУР подчеркнули, что скоординированные атаки партизан подрывают возможности врага для перемещения техники и подкреплений, затрудняют логистику и ослабляют его наступательный потенциал.
"Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается!", - подчеркнули в ГУР.
