Пламя сопротивления: партизаны уничтожают железнодорожную инфраструктуру по всей России, - ГУР. ВИДЕО

Количество пожаров на объектах железной дороги государства-агрессора постоянно растет — работает партизанское движение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

В течение последних месяцев возгорания и другие инциденты фиксировались в Брянской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии.

Акции сопротивления прошли и на временно оккупированных территориях Украины — в Крыму и Луганской области.

В ГУР подчеркнули, что скоординированные атаки партизан подрывают возможности врага для перемещения техники и подкреплений, затрудняют логистику и ослабляют его наступательный потенциал.

"Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается!", - подчеркнули в ГУР.

