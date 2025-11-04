УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5544 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
388 1

"Приліг відпочити" назавжди: дронарі Третього армійського корпусу знищили окупанта. ВIДЕО

Українські дронарі Третього армійського корпусу продовжують виконувати бойову роботу та знищувати окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" ліквідували 20 військових РФ.

На відео - один із загарбників "приліг відпочити" у спальному мішку, а українські безпілотники його "розбудили" та ліквідували.

Відео бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Попередньо повідомлялося, що бійці 63-ї бригади "Сталеві Леви" протягом жовтня знищили 869 окупантів та 958 ворожих дронів на Лиманському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сховатися в кущах не вийшло: дрони "Птахів Мадяра" спалили окупанта. ВIДЕО

армія рф (19321) знищення (8671) дрони (6293) 63 ОМБр (136) Третій армійський корпус (40)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось оркам, і ******* день!! Пригожин з портновим, чекають!!
показати весь коментар
04.11.2025 23:41 Відповісти
 
 