"Приліг відпочити" назавжди: дронарі Третього армійського корпусу знищили окупанта. ВIДЕО

Українські дронарі Третього армійського корпусу продовжують виконувати бойову роботу та знищувати окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" ліквідували 20 військових РФ.

На відео - один із загарбників "приліг відпочити" у спальному мішку, а українські безпілотники його "розбудили" та ліквідували.

Відео бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

Попередньо повідомлялося, що бійці 63-ї бригади "Сталеві Леви" протягом жовтня знищили 869 окупантів та 958 ворожих дронів на Лиманському напрямку.

