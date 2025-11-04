388 1
"Приліг відпочити" назавжди: дронарі Третього армійського корпусу знищили окупанта. ВIДЕО
Українські дронарі Третього армійського корпусу продовжують виконувати бойову роботу та знищувати окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" ліквідували 20 військових РФ.
На відео - один із загарбників "приліг відпочити" у спальному мішку, а українські безпілотники його "розбудили" та ліквідували.
Відео бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.
Попередньо повідомлялося, що бійці 63-ї бригади "Сталеві Леви" протягом жовтня знищили 869 окупантів та 958 ворожих дронів на Лиманському напрямку.
