"Прилег отдохнуть" навсегда: операторы дронов Третьего армейского корпуса уничтожили оккупанта. ВИДЕО
Украинские дронари Третьего армейского корпуса продолжают выполнять боевую работу и уничтожать оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные Львы" ликвидировали 20 военных РФ.
На видео - один из захватчиков "прилег отдохнуть" в спальном мешке, а украинские беспилотники его "разбудили" и ликвидировали.
Видео бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.
Предварительно сообщалось, что бойцы 63-й бригады "Стальные Львы" в течение октября уничтожили 869 оккупантов и 958 вражеских дронов на Лиманском направлении.
