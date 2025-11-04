РУС
"Прилег отдохнуть" навсегда: операторы дронов Третьего армейского корпуса уничтожили оккупанта. ВИДЕО

Украинские дронари Третьего армейского корпуса продолжают выполнять боевую работу и уничтожать оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные Львы" ликвидировали 20 военных РФ.

На видео - один из захватчиков "прилег отдохнуть" в спальном мешке, а украинские беспилотники его "разбудили" и ликвидировали.

Видео бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

Предварительно сообщалось, что бойцы 63-й бригады "Стальные Львы" в течение октября уничтожили 869 оккупантов и 958 вражеских дронов на Лиманском направлении.

армия РФ (21160) уничтожение (8347) дроны (5331) 63 ОМБр (136) Третий армейский корпус (38)
