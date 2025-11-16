Сили оборони відбили наступ РФ поблизу Новопавлівки. Триває зачистка, - 9 армійський корпус. ВIДЕО

Сили оборони відбили наступ РФ поблизу Новопавлівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну фейсбук-сторінку 9 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На опублікованому відео зафіксовано ураження ворожої бронетехніки під час спроби штурму у районі Новопавлівки.

Штурм на бронетехніці Новопавлівки

Як зазначається, у смузі оборони 9 армійського корпусу противник здійснив спробу штурму із застосуванням броньованої техніки в районі населеного пункту Новопавлівка, використавши складні погодні умови та обмежену видимість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Покровську, на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі, - DeepState

"Підрозділи 42 окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя та 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, у взаємодії із суміжними підрозділами, оперативно застосували необхідні заходи для знищення противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога

За даними наших військових, спроба штурму обернулася для ворога значними втратами у техніці та особовому складі.

"Триває комплекс заходів з зачистки. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони. 9 армійський корпус продовжує стійко утримувати визначену смугу оборони", - додали у 9 армійському корпусі.

Читайте: Ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях, - DeepState. МАПИ

Раніше повідомлялося, що ворог штурмував Новопавлівку: переправив техніку та розосередив десант.