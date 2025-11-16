Сили оборони відбили наступ РФ поблизу Новопавлівки. Триває зачистка, - 9 армійський корпус. ВIДЕО
Сили оборони відбили наступ РФ поблизу Новопавлівки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну фейсбук-сторінку 9 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.
На опублікованому відео зафіксовано ураження ворожої бронетехніки під час спроби штурму у районі Новопавлівки.
Штурм на бронетехніці Новопавлівки
Як зазначається, у смузі оборони 9 армійського корпусу противник здійснив спробу штурму із застосуванням броньованої техніки в районі населеного пункту Новопавлівка, використавши складні погодні умови та обмежену видимість.
"Підрозділи 42 окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя та 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, у взаємодії із суміжними підрозділами, оперативно застосували необхідні заходи для знищення противника", - йдеться у повідомленні.
Втрати ворога
За даними наших військових, спроба штурму обернулася для ворога значними втратами у техніці та особовому складі.
"Триває комплекс заходів з зачистки. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони. 9 армійський корпус продовжує стійко утримувати визначену смугу оборони", - додали у 9 армійському корпусі.
Раніше повідомлялося, що ворог штурмував Новопавлівку: переправив техніку та розосередив десант.
Сергій, все по факту сказав
Паскуди , що вдають з себе українців , сидячі під українським VPN, ******* зрадойобство розводити, а коли ситуацію стабілізували і відновили
Ну так як з Куп'янськом або Новопавлівкою, де рашистів зараз варять у котлі - мовчать або зістрибують на інші теми
А взагалі ідея заманити кацапів в кіл кишку і там їх знищити непогана і при нормальній організації цілком можлива. Теоретично. В реальності ж я не чув жодної такої операції.
Атаки пдарів (почерк схожий, кілька танків, з десяток ПМП) зупинялися ще на кацапській території, кілометрів за 5 до їхніх (саме їхніх) позицій. Про таке, щоб щось, крім верблюда або мотоцикла, добралось під ракету стугни чи джавеліна уже давно не чули
Хоча звідки тобі знати 🤦♂️
Плюс недоукомплектованість певних бригад вносить лепту
Рев техники до переправы и на переправе должен был быть слышен далеко.
И то, что россияне шли колоной в сторону Новопавловки знали.
Но ничего не сделали: ни минирования, ни наблюдателей, ни воздушной поддержки.
Такое впечатление, что в штабе этого направления сидят офицеры - бывшие преподаватели военных училищ, которые о войне знают из кино.
Или, которые туда устроились по блату или по взятке.