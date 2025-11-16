УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10924 відвідувача онлайн
Новини Відео Просування ворога до Дніпропетровщини
4 445 15

Сили оборони відбили наступ РФ поблизу Новопавлівки. Триває зачистка, - 9 армійський корпус. ВIДЕО

Сили оборони відбили наступ РФ поблизу Новопавлівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну фейсбук-сторінку 9 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На опублікованому відео зафіксовано ураження ворожої бронетехніки під час спроби штурму у районі Новопавлівки.

Штурм на бронетехніці Новопавлівки

Як зазначається, у смузі оборони 9 армійського корпусу противник здійснив спробу штурму із застосуванням броньованої техніки в районі населеного пункту Новопавлівка, використавши складні погодні умови та обмежену видимість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Покровську, на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі, - DeepState

"Підрозділи 42 окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя та 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, у взаємодії із суміжними підрозділами, оперативно застосували необхідні заходи для знищення противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога

За даними наших військових, спроба штурму обернулася для ворога значними втратами у техніці та особовому складі.

"Триває комплекс заходів з зачистки. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони. 9 армійський корпус продовжує стійко утримувати визначену смугу оборони", - додали у 9 армійському корпусі.

Читайте: Ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях, - DeepState. МАПИ

Раніше повідомлялося, що ворог штурмував Новопавлівку: переправив техніку та розосередив десант.

Автор: 

бойові дії (5902) Дніпропетровська область (5068) Синельниківський район (546) Новопавлівка (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Як можна було прогавити переправу техніки через річку? Хто буде відповідати за це? Розвідка, БПЛАшники? Новопавлівка знаходиться на панівній висоті, там збудовані якісні укріплення як можна просрати таку позицію?
показати весь коментар
16.11.2025 13:36 Відповісти
+6
Кіл-зона має бути за річкою на окупованій території. Те що відбулось це страшенний прорахунок штабів, які не забезпечили розвідку та мінування і дозволили ворогу перейти річку і організувати штурм Новопавлівки. Ворог міг підти не на Новопавлівку а полями піти на трасу Павлоград-Покровськ і перерізати її!
показати весь коментар
16.11.2025 13:46 Відповісти
+5
Поганому танцору яйця заважають.
показати весь коментар
16.11.2025 13:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут якась кацапська шльондра-повія,чи місцева паскуда вчора кукарікала про Новопавлівку,, нехай дивиться, мразота.
показати весь коментар
16.11.2025 13:33 Відповісти
кацапські шлйондри просрали початок війни !!!
показати весь коментар
16.11.2025 13:41 Відповісти
А чого ти заістерив , дурбецело ?
Сергій, все по факту сказав
Паскуди , що вдають з себе українців , сидячі під українським VPN, ******* зрадойобство розводити, а коли ситуацію стабілізували і відновили
Ну так як з Куп'янськом або Новопавлівкою, де рашистів зараз варять у котлі - мовчать або зістрибують на інші теми
показати весь коментар
16.11.2025 13:48 Відповісти
Стерненко не мразота. Рух коли кацапів по нашій, незайнятій ними території, 10 км, потім знищення однієї бехи аж на півночі Новопавлівки вказує на страшенну некомпетентність керівництва бригади, яка відповідає за ту трасу. За таке, як мінімум, їх треба гнати. В наш час, коли ти навіть до своєї позиції ідеш 10 км в наш тил (і то ще добре) я навіть не можу уявити, як таке можливе
показати весь коментар
16.11.2025 13:48 Відповісти
Як можна було прогавити переправу техніки через річку? Хто буде відповідати за це? Розвідка, БПЛАшники? Новопавлівка знаходиться на панівній висоті, там збудовані якісні укріплення як можна просрати таку позицію?
показати весь коментар
16.11.2025 13:36 Відповісти
а може створили "кіл-зону" і заманили?
показати весь коментар
16.11.2025 13:42 Відповісти
Кіл-зона має бути за річкою на окупованій території. Те що відбулось це страшенний прорахунок штабів, які не забезпечили розвідку та мінування і дозволили ворогу перейти річку і організувати штурм Новопавлівки. Ворог міг підти не на Новопавлівку а полями піти на трасу Павлоград-Покровськ і перерізати її!
показати весь коментар
16.11.2025 13:46 Відповісти
це єдине можливе логічне пояснення того, що відбулося. Я дуже хотів би, що так було насправді. Але на жаль нічого не вказує на це. Маю надію, що кацапів поріжуть і містечко зачистять. Якщо ні - навіть не знаю, що сказати.
А взагалі ідея заманити кацапів в кіл кишку і там їх знищити непогана і при нормальній організації цілком можлива. Теоретично. В реальності ж я не чув жодної такої операції.
показати весь коментар
16.11.2025 13:53 Відповісти
З таким командуванням все втратять. Якщо не змогли зупинити наступ технікою, то там потрібно всіх міняти. Наша бригада стояла в Новопавлівці, ще коли обороняли Курахово, я знаю ці місця, прогавити наступ росіян через річку це повна профнепридатність командирів, розвідників, БПЛАшників, артилеристів, саперів. Це ознака повної некомпетенції офіцерського та командного складу. Якщо таке вже сталось, то очікування подальших результатів самі печальні!
показати весь коментар
16.11.2025 14:47 Відповісти
Саме так. Я на реабілітації після поранення, скоро повертаюсь. Хоч у мене досить спокійна ділянка фронту, біля Харкова. Так і тут ми 300-х тільки на НРК евакуювали. А я спочатку вийшов 8 км до точки (це було початок вересня - зараз вдвічі далі ходять), а догнала фпв нас уже майже на бєлгородській трасі (аж за 11 км від пдарів)
Атаки пдарів (почерк схожий, кілька танків, з десяток ПМП) зупинялися ще на кацапській території, кілометрів за 5 до їхніх (саме їхніх) позицій. Про таке, щоб щось, крім верблюда або мотоцикла, добралось під ракету стугни чи джавеліна уже давно не чули
показати весь коментар
16.11.2025 16:06 Відповісти
При тумані розвідка погано працює
Хоча звідки тобі знати 🤦‍♂️
Плюс недоукомплектованість певних бригад вносить лепту
показати весь коментар
16.11.2025 13:49 Відповісти
Поганому танцору яйця заважають.
показати весь коментар
16.11.2025 13:51 Відповісти
Ну ти хоча б танцювати вмієш , раз бог чоловічого не дав
показати весь коментар
17.11.2025 19:45 Відповісти
Действительно.
Рев техники до переправы и на переправе должен был быть слышен далеко.
И то, что россияне шли колоной в сторону Новопавловки знали.
Но ничего не сделали: ни минирования, ни наблюдателей, ни воздушной поддержки.
Такое впечатление, что в штабе этого направления сидят офицеры - бывшие преподаватели военных училищ, которые о войне знают из кино.
Или, которые туда устроились по блату или по взятке.
показати весь коментар
16.11.2025 14:15 Відповісти
Можна було замінувати всі підходи до річки, чому це не зробили?
показати весь коментар
16.11.2025 14:48 Відповісти
 
 