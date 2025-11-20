Третій армійський корпус запустив другу хвилю кампанії "Ми тут, щоб жити": Діти та майбутнє. ВIДЕО

Третій армійський корпус запустив другу хвилю своєї рекрутингової кампанії "Ми тут, щоб жити".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

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Особливості другої хвилі кампанії

Креативний директор 3-го АК Владислав зазначив, що у першій хвилі кампанії йшлося про сьогодення та захист свого дому.

"Друга хвиля про майбутнє. Маємо залишити нашим дітям їхню країну, щоб не було соромно перед загиблими побратимами. Якщо ми і наші діти не будемо щасливими, виходить що ціна була марною", - пояснив він.

Воїнів попросили передивитись сімейні архіви, обрати улюблені фото та відео, і розповісти про дітей та батьківство під час війни.

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Командир Третього армійського корпусу генерал Андрій Білецький на фото із молодшим сином Северином на плечах.

На початку повномасштабного вторгнення РФ малюку був лише місяць.

Герої кампанії

Участь у кампанії беруть добровольці. Чоловіка та жінки, які не планували пов'язати своє життя із військом, але обрали службу, щоб наступним поколінням не довелося воювати.

Діти є головною мотивацією для них.

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"Дитина буде розуміти, що коли було потрібно, ми не лишились осторонь і пішли захищати країну. Сину судилось бути дитиною військового покоління, але, я думаю, він пишатиметься нами", – каже Богдана (Совеня), заступниця командира роти з психологічної підтримки персоналу.

У квітні 2022 року вона мобілізувалася, на війни зустріла коханого, а пів року тому народила сина Владислава.

"Треба, щоб життя тривало, щоб наших сильних і розумних людей ставало більше... Війна може зруйнувати міста, але не життя в Україні. Кожна народжена дитина – це наша маленька перемога. Це доказ, що ми вистоїмо", - вважає військовослужбовиця.

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