Помсту Ніколову за викриття корупції у Міноборони організував "чорний медіакілер Банкової" Петров, - Железняк. ВIДЕО

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк опублікував розслідування щодо "медіакілерів", які працюють по критиках Банкової.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначив Железняк, розслідування провели на прикладі журналіста Юрія Ніколова, який своїми розслідуваннями корупції в Міноборони "збив міністра Єрмака Резнікова". І одразу отримав фізичні погрози під квартирою. Далі відбуваються дуже дивні речі, які відверто неможливі без прохань з вищих кабінетів. Поліція знаходить виконавців, забирає телефони з усіма зачіпками… і зупиняє розслідування. Вже два роки справа на паузі, замовник невідомий.

За словами нардепа, замовник "тупо спалився" через Telegram. І ним виявилася людина, яка постійно піарить Єрмака через телеграм-помийку "Карточний офис". Це чорний політтехнолог Володимир Петров.

Також дивіться: "НАБУ веде війну проти України", - піарник Зеленського та Януковича, заброньований від війни у Києві. ВIДЕО

На думку Железняка, це розслідування дає всі юридичні підстави поліції:

притягнути замовника до відповідальності

перекваліфікувати її на більш жорстку статтю "за змовою осіб". Там як раз можна заборонити професійну діяльність на три роки.

"Тож зараз у поліції всі шанси довести, що на розслідування ніхто не впливає. А там може і основні бенефіціари акції знайдуться", - додає він.

Також читайте: Влада намагається звинуватити Коломойського у "Міндічгейті", - Железняк