Заступник голови кіберполіції Криволапов живе в елітній квартирі за $500 тис, за яку платить брату-росіянину, - Bihus.Info. ВIДЕО

Заступник глави Департаменту кіберполіції Володимир Криволапов мешкає в елітній квартирі в Києві, яку придбав його брат-росіянин. Ще одне житло поряд купила матір правоохоронця, яка залишилась на тимчасово окупованих росіянами територіях разом з батьком, який у соцмережах підтримує війну РФ проти України.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Прийшов на посаду у 2023 році

Володимир Криволапов прийшов на посаду заступника в кіберполіцію у 2023 році.

Раніше він працював в Департаменті захисту економіки Нацполу, а також в Державному бюро розслідувань, конкурс до якого медіа називали непрозорим і таким, де переможці були визначені наперед.

Мешкає в квартирі брата-росіянина

З 2018 році Криволапов декларує проживання у квартирі в ЖК Французький квартал.

"Криволапови мешкають у квартирі площею 140 квадратних метрів. Таке помешкання нині коштує майже 23 мільйони гривень", - йдеться у розслідуванні.

Цю квартиру орендує його колишня дружина, а нині співмешканка, Наталія Криволапова.

Власником цього житла є брат кіберполіцейського Сергій Криволапов.

Сергій Криволапов вказаний в декларації як "іноземний громадянин". Журналісти з'ясували, що чоловік проживає в Іркутській області Росії, має російський паспорт і ідентифікаційний код.

У відповіді на запит журналістів Криволапов повідомив, що брат переїхав до Росії ще в 2001 році, але у 2017-му раптово вирішив інвестувати гроші в київську нерухомість:

"Розуміючи стан моїх сімейних справ, та після нашого попереднього з ним спілкування, вирішив інвестувати свої власні грошові кошти у новобудову Києва, з метою допомоги брату та отримання прибутку від перепродажу вказаного майна у майбутньому", - йдеться у відповіді посадовця.

Розслідувачі зазначають, що за 8 років брат чомусь так і не взявся за продаж активу, в який інвестував. При цьому сам Криволапов стверджує, що після початку повномасштабного вторгнення не спілкується з братом і єдиною названою причиною є бажання "не наражати брата на небезпеку з боку спецслужб РФ".

Попри це, Наталія Криволапова й надалі орендує квартиру російського родича, зазначають розслідувачі.

Про спосіб, яким родина поліцейського могла б сплачувати гроші громадянину росії за оренду, Криволапов у відповіді на запит не повідомив.

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Ще одну квартиру поруч придбала матір правоохоронця

У 2020 році ще одну квартиру у "Французькому кварталі" площею понад 100 кв. м придбала мати правоохоронця.

На той час житло не могло коштувати менше 7 мільйонів гривень і доходів батьків для купівлі такої нерухомості, за даними журналістів, не вистачало.

Втім, навіть попри цю купівлю, у 2022 році батьки вирішили залишитися на тимчасово окупованій росіянами території, куди приїхали незадовго до початку повномасштабного вторгнення.

"При цьому батько кіберполівця стежить за проросійськими і явно пропагандистськими спільнотами у соцмережі "Вконтактє", підтримуючи проведення так званої "СВО"", - зазначають журналісти.

Bihus.Info припускають, що ці обставини можуть нести суттєві ризики для безпеки тієї сфери, якою в Кіберполіції опікується Криволапов, адже перебування родини українського правоохоронця в Росії та на окупованій нею території створює потенційні важелі впливу на нього.

"Що ми маємо - є брат-росіянин, який пустив пожити кіберполівця в свою дорогу квартиру на Печерську, батьки нині перебувають на окупованій території. Погодьтеся, це дуже вагомий важіль впливу на топкіберполіцейського, який працює в правоохоронному органі, що має доступ, зокрема, до українських державних порталів, реєстрів та баз даних", - додають журналісти.

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