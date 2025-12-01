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Новини Відео Майно кіберполіцейського Криволапова
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Заступник голови кіберполіції Криволапов живе в елітній квартирі за $500 тис, за яку платить брату-росіянину, - Bihus.Info. ВIДЕО

Заступник глави Департаменту кіберполіції Володимир Криволапов мешкає в елітній квартирі в Києві, яку придбав його брат-росіянин. Ще одне житло поряд купила матір правоохоронця, яка залишилась на тимчасово окупованих росіянами територіях разом з батьком, який у соцмережах підтримує війну РФ проти України.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Прийшов на посаду у 2023 році

Володимир Криволапов прийшов на посаду заступника в кіберполіцію у 2023 році.

Криволапов

Раніше він працював в Департаменті захисту економіки Нацполу, а також в Державному бюро розслідувань, конкурс до якого медіа називали непрозорим і таким, де переможці були визначені наперед.

Мешкає в квартирі брата-росіянина

З 2018 році Криволапов декларує проживання у квартирі в ЖК Французький квартал. 

"Криволапови мешкають у квартирі площею 140 квадратних метрів. Таке помешкання нині коштує майже 23 мільйони гривень", - йдеться у розслідуванні. 

квартира

Цю квартиру орендує його колишня дружина, а нині співмешканка, Наталія Криволапова.

Власником цього житла є брат кіберполіцейського Сергій Криволапов.

Сергій Криволапов вказаний в декларації як "іноземний громадянин". Журналісти з'ясували, що чоловік проживає в Іркутській області Росії, має російський паспорт і ідентифікаційний код.

брат поліцейського

У відповіді на запит журналістів Криволапов повідомив, що брат переїхав до Росії ще в 2001 році, але у 2017-му раптово вирішив інвестувати гроші в київську нерухомість:

"Розуміючи стан моїх сімейних справ, та після нашого попереднього з ним спілкування, вирішив інвестувати свої власні грошові кошти у новобудову Києва, з метою допомоги брату та отримання прибутку від перепродажу вказаного майна у майбутньому", - йдеться у відповіді посадовця.

розслідування

Розслідувачі зазначають, що за 8 років брат чомусь так і не взявся за продаж активу, в який інвестував. При цьому сам Криволапов стверджує, що після початку повномасштабного вторгнення не спілкується з братом і єдиною названою причиною є бажання "не наражати брата на небезпеку з боку спецслужб РФ".

Попри це, Наталія Криволапова й надалі орендує квартиру російського родича, зазначають розслідувачі. 

Про спосіб, яким родина поліцейського могла б сплачувати гроші громадянину росії за оренду, Криволапов у відповіді на запит не повідомив.

Читайте також: Ексдружина керівника кіберполу Виходця "спалила" в інстаграмі стосунки з колишнім чоловіком та незадекларовані статки, - ЗМІ. ВIДЕО

Ще одну квартиру поруч придбала матір правоохоронця

У 2020 році ще одну квартиру у "Французькому кварталі" площею понад 100 кв. м придбала мати правоохоронця.

На той час житло не могло коштувати менше 7 мільйонів гривень і доходів батьків для купівлі такої нерухомості, за даними журналістів, не вистачало.

Втім, навіть попри цю купівлю, у 2022 році батьки вирішили залишитися на тимчасово окупованій росіянами території, куди приїхали незадовго до початку повномасштабного вторгнення.

"При цьому батько кіберполівця стежить за проросійськими і явно пропагандистськими спільнотами у соцмережі "Вконтактє", підтримуючи проведення так званої "СВО"", - зазначають журналісти.

розслідування

Bihus.Info припускають, що ці обставини можуть нести суттєві ризики для безпеки тієї сфери, якою в Кіберполіції опікується Криволапов, адже перебування родини українського правоохоронця в Росії та на окупованій нею території створює потенційні важелі впливу на нього.

"Що ми маємо - є брат-росіянин, який пустив пожити кіберполівця в свою дорогу квартиру на Печерську, батьки нині перебувають на окупованій території. Погодьтеся, це дуже вагомий важіль впливу на топкіберполіцейського, який працює в правоохоронному органі, що має доступ, зокрема, до українських державних порталів, реєстрів та баз даних", - додають журналісти.

Читайте також: Теща головного кіберполіцейського Києва Куліуша після його розлучення обзавелася майном на мільйони, - ЗМІ

 

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майно (379) розслідування (2300) кіберполіція (410)
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Топ коментарі
+78
а туди без родичів в ФСБ взагалі когось беруть ?
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01.12.2025 22:48 Відповісти
+62
Якщо не має родичів, то беруть з россійским паспортом
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01.12.2025 22:51 Відповісти
+58
сказати що ця влада бл...ді, це образити жінок які просто дуже ******* секс
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01.12.2025 22:47 Відповісти
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Негуйово дєвки пляшут
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01.12.2025 22:47 Відповісти
брати пляшут - "Брат-2"
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01.12.2025 22:51 Відповісти
куди не плюнь-БАРДАК !
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02.12.2025 08:50 Відповісти
Куди не плюнь агент ФСБ на ключових посадах.
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02.12.2025 09:50 Відповісти
Це все "досягнення" зєлєнского з єрмаком і татаровим.
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02.12.2025 12:24 Відповісти
Придурок малюська для цього лайна і ВІП-камери зробив, щоб не мучались, аж по 30 осіб в СІЗО???
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02.12.2025 10:44 Відповісти
сказати що ця влада бл...ді, це образити жінок які просто дуже ******* секс
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01.12.2025 22:47 Відповісти
а туди без родичів в ФСБ взагалі когось беруть ?
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01.12.2025 22:48 Відповісти
Якщо не має родичів, то беруть з россійским паспортом
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01.12.2025 22:51 Відповісти
"Меняю два диплома о высшем образовании на паспорт родственника из рашки. За наличие удостоверения ФСБ - отдельный бонус" ©
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01.12.2025 23:06 Відповісти
Давно такого не було - і от знову!
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01.12.2025 22:49 Відповісти
Цю ***..ку владу потрібно зносити.
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01.12.2025 22:49 Відповісти
Бульдозером всіх підряд. І притоптати катком.
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01.12.2025 23:14 Відповісти
То може країною рулить не Буратінка й не Козир - А ТАТАРОВ? Й коли його" нова мітла" зОПУ ЗАЖОПУ не виймете - то значить я права- РУЛИТЬ САМЕ ВІН
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01.12.2025 22:50 Відповісти
татаров просто так не здасться - він кадирівців різав без ножа....
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01.12.2025 22:52 Відповісти
доречі , ще одне підтвердження ...
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01.12.2025 22:54 Відповісти
надіється на "кришу", але крівля може протекти як і для дЄрмака...
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01.12.2025 22:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pdCJlBRuYTs

Цибулько & Чорновіл: Єрмак ГОТУЄ ВИКРИТТЯ | ЖАБОГАДЮКІНГ від Коломойського| ФБР ЧЕКАЄ на всіх

усі карти розкладають Тарас Чорновіл та Цибулько - вірити не вірити справа наша ,але щось дуже все схоже що так! Бо занадто Чорновіл знає РИГІВ ...

А Татаров - це люстрований РИГОчорт, катрого вовка розлюстрував за павеленієм сєрца вєрующєва в ********** ПАЛАЧКІ . Буратіна знає, він з високих сцен антимайданів РИГОВЛАДИ бачив справжню картину Революції Гідності й обіржав її своїм блювотним гумором за текстами Шефірів та Тамбовскава Волка
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01.12.2025 23:06 Відповісти
я це бачив - Дякую Підписаний
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01.12.2025 23:09 Відповісти
Не кадирівців, а чеченців в оригіналі...
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02.12.2025 00:00 Відповісти
татаров може тільки чеченців - кадирівці для нього "свої"
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02.12.2025 00:07 Відповісти
Хорошо можно жить на откаты со всяких кол-центров и онлайн-казино. Главное вовремя и правильно закрывать глаза где нужно. Ну а след из параши - это уже как фирменный почерк нынешней власти.
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01.12.2025 22:52 Відповісти
Питання як віддати зимову тисячу на справа громад або дикі шершні? Можливо цензор опублікує інструкцію щоб люди могои відправити ці кошти туди, куди їх мала направити влада??
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01.12.2025 22:53 Відповісти
Очень просто. Тратите эту тысячу на комуслуги, а освободившиеся средства передаете кому хотите. На прямую не получается. Там в списке только "свои" фонды.
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01.12.2025 22:57 Відповісти
А свои это какие? И какой процент с собранных денег они себе оставляют " на рекламу и администрацию"? Примерно
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02.12.2025 00:49 Відповісти
що тут сказать-життя вдалося
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01.12.2025 22:53 Відповісти
А СБУ в цей час бореться з Червинським та НАБУ....Цікаво цей кіберполіцай вже усі файли скачав та "старшому брату " переслав, чи ні???
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01.12.2025 22:55 Відповісти
Це, що СБУ вже не перевіряє взагалі людей перед призначенням в силові, правоохоронні структури і на державну службу?
Раніше, навіть прибиральниць місяцями до десятого коліна перевіряли в такі органи.
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01.12.2025 22:55 Відповісти
Там є своя ВБ і до неї повинні бути найбільші питання, бо так виходить, що журналісти виконують роботу ВБ постійно
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01.12.2025 22:59 Відповісти
Коли в СБУ повно людей з родичами в рф... Невже ви думаєте, що вони будуть заморочуватись з такими "перевірками"?

P.s. Навіть батьки "Головнокомандувача" живуть в рф і нікого це не хвилює. Що вже казати про інші посади...
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01.12.2025 23:13 Відповісти
Якщо ти не кварталівець або його родич чи не маєш родичів на русні, то шансів обіймати керівну посаду дуже мало в "країні мрій"
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01.12.2025 22:56 Відповісти
Скільки ж цього кацапського лайна розлилося по всьому світі!
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01.12.2025 22:56 Відповісти
Іуди ( Юди) - все продають!...
Таке враження, що вищі чини в " наших органах" вирощені в одному розпліднику моральних уродів!...
Є хоча би один, який не тирить і має хоча би зачатки совісті!...
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01.12.2025 22:57 Відповісти
Де вони їх виколупують? Кого не візми то зашквар, ***!
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01.12.2025 22:58 Відповісти
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01.12.2025 23:00 Відповісти
Ото схоже яскрава ілюстрація тих хто зараз при владі..Верещучка теж фотку з спортзалу виклала- там вона довольна як слон...і совість геть не мучить..
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01.12.2025 23:07 Відповісти
Кацапи самі визнають що в них "там гдє била совєсть *** вирос"...
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02.12.2025 12:30 Відповісти
Правильно говорить - живе лучшую жізнь . В наступній буде козою чи глистом в дупі . Так що такоє
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01.12.2025 23:19 Відповісти
І скільки ще «двушек на москву» виявиться?
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01.12.2025 23:02 Відповісти
криволапова-відпздити, обісцяти, кинути у вулик.
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01.12.2025 23:03 Відповісти
а що там про відчуження майна у громадян рф
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01.12.2025 23:05 Відповісти
То то хіба не потенційний зрадник ..?!😧
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01.12.2025 23:05 Відповісти
Чому "потенційний"? Вже.
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02.12.2025 12:31 Відповісти
Україну врятує інститут негромадянства інакше це не скінчиться ніколи
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01.12.2025 23:21 Відповісти
****!!! і навіть тут кацап -ОВ, і ще й з кінченими родичами на кацапстані.....
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01.12.2025 23:28 Відповісти
Оце так влада в Україні....щоб ви всі поздихали хто при владі...
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01.12.2025 23:35 Відповісти
більшість "зелених зрадників в Україні" призначені фсб 3,14дерації , в тому числі і сам "зеклован"
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01.12.2025 23:45 Відповісти
Куда не плюнь, везде кацапские уши торчат.
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01.12.2025 23:48 Відповісти
а на ньому ще залишилось місце, куди хоч одну печатку з тризубом можно поставити? чи вже все зайнято печатками з двоголовим мутантом?
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01.12.2025 23:57 Відповісти
в певному сенсі савєцкій саюз був ПРАВИЛьНІШИЙ, аніж ******* Суверенна Самостійна Незалежна Україна. В серісері таких сyk розстрілювали.
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02.12.2025 00:00 Відповісти
ЕЩЁ ОДНА МРАЗЬ В АППАРАТЕ ЗЕЛИ ...
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02.12.2025 00:00 Відповісти
Руссіше пачпорт - аусвайс до столичного раю?
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02.12.2025 00:15 Відповісти
Не заздріть. Кожен, хто не лінивий, так може жити.
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02.12.2025 00:18 Відповісти
чого ж не будуєш її? а здриснула і тепер п..тт..? мабуть вибрала 73%, а потім гей?
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02.12.2025 11:17 Відповісти
Якщо подивитись топ посадовців поліції, то там повно москальских призвіщ. Вони сидять у тилу та обкрадають країну, а гинути на нуль отправляють лише селян та роботяг, справжніх, етнічних українців.
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02.12.2025 00:25 Відповісти
слів вже немає одні вираженія нецензурні залишились . якась падла призначала ж цих істот на високі посади . сбу мабуть ..перевіряло.. --- мусарня була є і буде . щоб була нацполіція потрібне повне перезавантаження всіх лягавих керівників через контрозвідку . маєш родинні зв.язки з парашею тобі не місце на державній службі
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02.12.2025 07:01 Відповісти
В коли поліцаї жили погано? не для того йдуть на службу щоб жити на зарплату ,в кожного поліцая є майно на яке в нього коштів ніколи не було.
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02.12.2025 07:18 Відповісти
З кацапською агентурою на всіх рівнях спецслужб і влади точно переможемо і повернемо кордони 1991 року.
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02.12.2025 07:39 Відповісти
Малюк чомусь цим не цікавиться.
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02.12.2025 07:58 Відповісти
тепер понятно чому так багато в коментах свинособак - всі кібермусора на ЗП кожен день звуть рускій мір
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02.12.2025 08:33 Відповісти
патріоти, блє
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02.12.2025 08:41 Відповісти
Пізно всрались бігус інфо, привели до влади цю нечисть , тепер корчать із себе антикорупціонерів, де вибачення за фейки проти Пороха?
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02.12.2025 09:20 Відповісти
Чому ВР України досі не займається безпекою держави? Де відповідні зміни законів України?
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02.12.2025 09:22 Відповісти
и фамилия кацапская... ну и где конкурсы, полиграфы, внутренняя безопасность, сбу?
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02.12.2025 09:46 Відповісти
Кривосіся, однако...
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02.12.2025 10:23 Відповісти
Это чудесно. Просто чудесно. Служит наверное миндичам исправно за это и сидит.
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02.12.2025 10:37 Відповісти
Це все спадщина колоніального статусу України, що наші пращури пропукали 400 років назад. Розгрібаємо тепер, видихаємо з кров`ю. Але багато ще нащадків тих, що за "братьєв" ратували на Чорних радах, зраджували інтереси України, донині не зрозуміли, а багато і з генотипом московитів і ніколи не збагнуть, що таке воля. Жорстко, але десь така правда, малята.
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02.12.2025 11:24 Відповісти
Ні. Геть багатих!
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02.12.2025 11:55 Відповісти
А бідних куди? Це ж вже було... 28 країн пробували "геть багатих" і всюди закінчилось економічним крахом і диктаторськими режимами...
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02.12.2025 12:34 Відповісти
Багатих геть. Владу бідним.
Не буду я зневажити бідноту як це робить Світлик.
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02.12.2025 19:56 Відповісти
Бідні мають погану освіту і тому наслідки їх правління завжди жахливі. Ну от у нас "кухарки правили державою". Сьогодні якісь "слуги" без роду-племені... Результат подобається? І кожен з бідних мріє стати багатим понад усе і починає красти... Бідність, як писав Чехов, не вада, а велике свинство. Боротися потрібно не збагатством, а з бідністю, бо свині зжеруть все і перетворять на свинину...
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02.12.2025 22:17 Відповісти
Ні. Боротись потрібно з багатством. Бо воно дає відчуття всемогутності, безкарності, зверхності над іншими, зневаги до бідноти як у Світлика, відчуття права вирішувати долю інших людей.
Як у федорова, що вже відчуває себе богом.
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03.12.2025 00:26 Відповісти
"Відчуття всемогутності, безкарності, зверхності над іншими" вам продемонструє будь-який тупий гопник на вулиці, а в колонії він стане вашим богом і змусить вас чухати йому п'яти. Дві речі відрізняють людину від скотини - моральне виховання і світська освіта. Протягом століть бідність вважалась "священним станом" а всіляким "робін гудам" та "кармалюкам" біднота співчувала. Ну от "хто був нічим став усім" і це закінчилось голодоморами і ріками крові...
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03.12.2025 01:21 Відповісти
"українська" корупція без українців
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02.12.2025 11:30 Відповісти
Тут усіх треба просто вішати на деревах! Починаючі з тих, хто його перевіряв та надавав допуск до державної таємниці, перед призначенням на посаду
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02.12.2025 12:07 Відповісти
ничого нового та дивного...зелені інших не держать
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02.12.2025 12:27 Відповісти
Якесь кіно. Кротів спочатку призначають, а потім журналісти виявляють таку халепу і всі дивуються.
Пам'ятаєте як Василь Малюк спіймав крота, ще фотка була як він гордо тримав його за горло. Тобто просто зайшов у сусідній кабінет і спіймав. Ну не проводив же він слідчі дії, для цього є інші фахові особи. Якщо б він не спіймав очевидно Бігус його випередив би, як з цим Криволаповым. І впала б тінь на Малюка, але Василь все зробив вчасно і став героєм, для тих хто нічого не розуміє. А хто розуміє, той побачив як злили крота, бо так треба було, щоб врятувати інших кротів та відвернути увагу. Тобто про все домовлено. Ну не просто ж так СБУ-шники ходять на день народження до урки і вечеряють з ним, пам'ятаєте, була новина така і фото з ресторану на Хрещатику.
І все це на четвертому році війни, так?
Тоді Бігуса треба доєднати до НАБУ як слідчий підрозділ. Бо кібер поліцай все зіллє поки вони в спіднім у Єрмака порсаються.
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02.12.2025 14:09 Відповісти
Доречи подивіться на обличчя цього заступника голови Департаменту кіберполіції Володимира Криволапова. Я сумніваюся що він впевнений користувач ПК. Можливо він взагалі не знає де компьютер включається... Принаймні на обличчі саме це написано...
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02.12.2025 14:19 Відповісти
Там написано -Рязань.
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02.12.2025 20:09 Відповісти
Ну просто якесь заколдоване місце - керувати кібер поліцією. Хто туди попаде, так і збагачується, і збагачується....
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02.12.2025 17:15 Відповісти
там немає інших...усіх випалити
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02.12.2025 18:42 Відповісти
Одне тільки незрозуміло....Пачіму ми нє в НАТО?
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02.12.2025 20:07 Відповісти
Одні кроти, щурі, шахраї та зрадники 😱 😱
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02.12.2025 20:14 Відповісти
Альо!!!

Зеленський співпрацював та співпрацює з ворогом у своєму бізнесі.
Ще тиждень тому країною фактично рулив Єрмак.
Прямо зараз в ОП добре себе почуває та курує силовиків Татаров.
Когось дратує такий відбір кадрів у МВС, прокуратурі, СБУ, судах?

Ну то ось вам пес-Патрон, Білецький і Паліса. Яких ще патріотів вам не вистачає?
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02.12.2025 21:23 Відповісти
Перший аргумент мав би щоб виключити претендента від відповідальної посади - це наявність в Оркостані під...рів- рідні...Але як ми бачимо ще з часів Порошенка. вони скрізь...якщотой чистий, то його дружина або батьки в рашці, або ще й при посадах у хкуйла... Цього згадали. а там ще й Подоляка такий самий.. це мабуть тыльки маленька частина того що ми знаэмо
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03.12.2025 09:46 Відповісти
 
 