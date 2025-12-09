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Новини Відео Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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"Минус 20. Вы всех перестреляли": ліквідація окупантів бійцями 132‑го батальйону ЗС України. ВIДЕО

Бойова робота групи "CG132" 132‑го окремого розвідувального батальйону ДШВ України завершилася ліквідацією окупантів у стрілецькому бою в смузі відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці відпрацювали по російській піхоті, що перебувала на промисловій території.

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На останніх кадрах український десантник запитує у єдиного загарбника, який залишився живим:

"Кількість людей сюди зайшла?"

Військовий РФ:

"Минус 20. Все мертвые, пацаны. Вы всех перестреляли."

"Працюючи на передових позиціях, українські розвідники виявляють, фіксують і знищують противника, забезпечуючи перевагу на полі бою та відкриваючи шлях для наступних дій підрозділів ДШВ", - йдеться в коментарях під відео.

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армія рф (21330) знищення (10392) ДШВ Десантно-штурмові війська (486)
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Топ коментарі
+12
Героям Слава!
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09.12.2025 18:26 Відповісти
+11
Куди там дутим героям американських бойовиків до наших хлопців.
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09.12.2025 18:32 Відповісти
+7
Яке веселе відео, аж приємно дивитися як нищаться кацапстанців
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09.12.2025 18:40 Відповісти

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