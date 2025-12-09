"Минус 20. Вы всех перестреляли": ліквідація окупантів бійцями 132‑го батальйону ЗС України. ВIДЕО
Бойова робота групи "CG132" 132‑го окремого розвідувального батальйону ДШВ України завершилася ліквідацією окупантів у стрілецькому бою в смузі відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці відпрацювали по російській піхоті, що перебувала на промисловій території.
На останніх кадрах український десантник запитує у єдиного загарбника, який залишився живим:
"Кількість людей сюди зайшла?"
Військовий РФ:
"Минус 20. Все мертвые, пацаны. Вы всех перестреляли."
"Працюючи на передових позиціях, українські розвідники виявляють, фіксують і знищують противника, забезпечуючи перевагу на полі бою та відкриваючи шлях для наступних дій підрозділів ДШВ", - йдеться в коментарях під відео.
- До слова, розвідка Третьої штурмової бригади зачистила "джунглі" у Луганській області.
Топ коментарі
+12 Olena Teslenko
показати весь коментар09.12.2025 18:26 Відповісти Посилання
+11 Виктор Ле #550890
показати весь коментар09.12.2025 18:32 Відповісти Посилання
+7 Дмитро Михайловський
показати весь коментар09.12.2025 18:40 Відповісти Посилання
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