Бійці 412‑ї бригади "Nemesis" уразили дронами ЗРК, "Тор" та "Бук-М3" окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів 412‑ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем уразили три одиниці техніки окупантів у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці під час бойових вильотів безпілотниками спалили ЗРК "Тор‑М1" та завдали ударів по "Тор" і "Бук‑М3".
Відео своєї роботи захисники оприлюднили у соцмережах.
- Раніше повідомлялося, що оператори дронів 412‑ї бригади Nemesis уразили російський "шахед" із ракетою "повітря‑повітря".
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