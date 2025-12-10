УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10689 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
1 812 1

Бійці 412‑ї бригади "Nemesis" уразили дронами ЗРК, "Тор" та "Бук-М3" окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів 412‑ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем уразили три одиниці техніки окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці під час бойових вильотів безпілотниками спалили ЗРК "Тор‑М1" та завдали ударів по "Тор" і "Бук‑М3".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відео своєї роботи захисники оприлюднили у соцмережах.

Дивіться також: Прикордонники "Сталевого кордону" знищили танк та укриття окупантів на Курському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третя штурмова бригада знищила російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок". ВIДЕО

Автор: 

знищення (11184) дрони (8992) Сили безпілотних систем (661) 412 полк Nemesis СБС (41)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 