Бійці 412‑ї бригади "Nemesis" уразили дронами ЗРК, "Тор" та "Бук-М3" окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів 412‑ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем уразили три одиниці техніки окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці під час бойових вильотів безпілотниками спалили ЗРК "Тор‑М1" та завдали ударів по "Тор" і "Бук‑М3".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відео своєї роботи захисники оприлюднили у соцмережах.

Дивіться також: Прикордонники "Сталевого кордону" знищили танк та укриття окупантів на Курському напрямку. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що оператори дронів 412‑ї бригади Nemesis уразили російський "шахед" із ракетою "повітря‑повітря".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третя штурмова бригада знищила російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок". ВIДЕО